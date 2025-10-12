Cô giáo 9x tình nguyện 'đi rừng' gieo chữ

TPO - Với lòng yêu nghề, mến trẻ và tinh thần cống hiến không mệt mỏi, cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về một nhà giáo trẻ tận tụy ở vùng sâu, vùng xa. Những nỗ lực của cô không chỉ góp phần mang lại con chữ, mà còn gieo mầm yêu thương và hy vọng cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt.

Tình nguyện đến nơi khó nhất

Cô Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1993) là giáo viên, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Trường Mầm non Mã Đà, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Trong năm học 2024 – 2025, cô Nga đã tình nguyện gắn bó với điểm trường Cây Sung, nơi khó khăn thiếu thốn bậc nhất của xã, cách trường trung tâm hơn chục cây số.

Năm học ấy, một đồng nghiệp được phân công về điểm trường Cây Sung nhưng gia đình có việc đột xuất. Cô Nga đã không ngần ngại xung phong nhận nhiệm vụ thay đồng nghiệp. "Khi bạn có hoàn cảnh như vậy, tôi tình nguyện đi rừng năm đó, để bạn có thể về lo cho gia đình", cô Nga chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Nga 11 năm gắn bó với nghề. Ảnh: NVCC

"Đi rừng" là cách cô Nga và các đồng nghiệp nói về hành trình đến lớp với các em nhỏ ở Cây Sung. Các cô giáo phải vượt qua con đường đất đỏ heo hút, không sóng điện thoại xuyên qua những tán rừng.

"Mùa nắng thì bụi mù, đi sau một chiếc xe máy khác thôi là bụi dính đỏ lòm cả mặt. Học trò cứ hỏi là cô Nga bôi gì lên mặt vậy. Còn mùa mưa thì lầy lội, đường chi chít ổ voi, ổ gà, đang đi có khi nghe cái sụp một cái. Tôi và một chị đồng nghiệp hay đùa nhau là đừng có thả ở giữa vũng nước là được”, cô Nga kể.

Chính trên con đường đầy thử thách đó, tình yêu thương dành cho những đứa trẻ vùng khó đã trở thành động lực để cô vững bước mỗi ngày.

Tại Cây Sung, học trò của cô phần nhiều là con em đồng bào dân tộc, gia đình làm nông, làm thuê, cuộc sống còn nhiều vất vả. Thấu hiểu điều đó, cô không chỉ dạy chữ mà còn trở thành người bạn, người mẹ thứ hai của các em.

Ngọn lửa nối nghiệp và trái tim người mẹ hiền

"Nhà tôi có truyền thống nghề dạy học", cô Nga tự hào nói. Tình yêu nghề ấy đã thôi thúc cô không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm tốt hơn thế.

Với 11 năm trong nghề, ngọn lửa mà gia đình truyền lại cho Nga chưa bao giờ nguội lạnh. Cô không chỉ coi dạy học là một công việc, mà là một sứ mệnh. Cô trăn trở với từng nét chữ nguệch ngoạc, từng bữa ăn, từng chiếc áo của học trò. Thấu hiểu sự thiếu thốn của các em, cô đã trở thành một "nhà vận động" không mệt mỏi.

Cô Nga tích cực kết nối, vận động các mạn thường quân trao tặng nguồn lực hỗ trợ học sinh nhà trường. Ảnh: NVCC

Bằng sự năng nổ và uy tín của mình, cô đã chủ động kết nối các mạnh thường quân, vận động hàng trăm phần quà. Đó là những chiếc mái che, tủ kệ, mành che nắng, quạt máy giúp lớp học khang trang hơn. Đó còn là những nhu yếu phẩm, những khoản hỗ trợ học phí và suất ăn quý giá cho học sinh khó khăn.

Với cô, hạnh phúc đôi khi chỉ là ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của học trò. Tình cảm ấy bền chặt đến nỗi, nhiều năm sau khi các em đã lớn, ký ức về cô giáo Nga vẫn vẹn nguyên.

"Có những bé em dạy từ hồi mới ra trường, giờ đã lên lớp 9, lớp 10 rồi. Tình cờ gặp ngoài đường, con vẫn khoanh tay lễ phép con chào cô Nga. Nghe mà ấm lòng vô cùng", cô xúc động.

Sáng tạo không ngừng, nhiệt huyết của tuổi trẻ

Cô Nga còn là một cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết và sáng tạo. Cô đã khởi xướng nhiều mô hình hiệu quả như “Chi đoàn xanh” hay “Công trình thanh niên vườn thuốc nam” – nơi các em được tự tay chăm sóc cây cối, tìm hiểu về thiên nhiên. Những chương trình như "Vui hội trăng rằm", "Xuân gắn kết – Tết sẻ chia" do cô tổ chức đã trở thành những ngày hội thực sự, mang lại tiếng cười và kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ cho trẻ em vùng khó.

Cô giáo Nguyễn Thu Nga. Ảnh: NVCC

Trong công tác chuyên môn, cô luôn tìm tòi, đổi mới. Sáng kiến kinh nghiệm “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5 – 6 tuổi” của cô đã được công nhận và áp dụng rộng rãi, giúp các bé làm quen với con chữ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Với tâm niệm "mình sống, mình cứ làm việc hết mình, trao gửi yêu thương thì chắc chắn mình sẽ nhận lại được yêu thương", cô giáo Nguyễn Thị Nga đã và đang dùng chính cuộc sống và công việc của mình để lan tỏa những giá trị đẹp đẽ.