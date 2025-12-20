Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đặt mục tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho hơn 6 triệu người dân

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặt mục tiêu khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc; hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số cho ít nhất 200 cơ sở y tế trên cả nước, triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực các xã vùng biên giới, hải đảo.

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình” diễn ra phiên thứ nhất.

Tới dự Đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện hơn 90.000 thầy thuốc trẻ trên toàn quốc. Trong đó, có 124 đại biểu nữ, 305 đại biểu nam. Có 18 đại biểu là người dân tộc thiểu số. 6 đại biểu thuộc tín đồ tôn giáo. Độ tuổi bình quân đại biểu là 37; đại biểu trẻ nhất sinh năm 2006. Về trình độ đại biểu, có 2 giáo sư; 12 phó giáo sư; 83 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa.

Làm chủ công nghệ, để lại giá trị bền vững

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Hà Anh Đức – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ IV khép lại với nhiều bậc cảm xúc khó quên.

Năm năm qua, có những giọt mồ hôi đã rơi trên các chuyến xe tình nguyện vùng cao và có cả những sự hy sinh thầm lặng trong những ngày tháng chống dịch cam go. Chính từ trong những thử thách ấy, đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trưởng thành, bản lĩnh hơn, khẳng định rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm xã hội của mình.

Hình ảnh thầy thuốc trẻ trong chiếc áo blouse trắng đã luôn thể hiện ở những nơi khó khăn nhất, không chỉ bằng chuyên môn vững vàng mà còn bằng trái tim nhân ái, tinh thần chia sẻ và khát vọng phụng sự cộng đồng”, anh Đức nói.

Anh Hà Anh Đức - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá IV phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Đức, Đại hội lần thứ V là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, cùng nhau định hướng cho nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây cũng là giai đoạn mà ngành y tế đang đứng trước yêu cầu mới với xu thế hội nhập, y tế thông minh, y tế số, chăm sóc sức khỏe chủ động mà nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra, đó là chuyển trọng tâm từ khám bệnh, chữa bệnh sang phòng bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Anh Đức mong muốn mỗi đại biểu tham dự đại hội không chỉ mang theo niềm vinh dự mà còn mang theo những trăn trở, đề xuất, khát vọng để đổi mới từ chính thực tiễn, từ công tác cơ sở.

Các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cùng tập trung thảo luận và hiến kế để Hội Thầy thuốc trẻ thực sự là ngôi nhà chung, bảo vệ quyền lợi chính đáng, cùng đồng hành và tiếp thêm động lực nghề nghiệp cho lực lượng thầy thuốc trẻ...

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, nội dung tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Vụ trưởng Vụ đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương Vy Tư Liệu trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đã xây dựng thành công các mạng lưới trí thức chuyên ngành như Mạng lưới đổi mới sáng tạo y tế, CLB Bác sĩ 4.0 và các Liên chi hội chuyên sâu, trở thành nơi trao đổi học thuật, "bệ phóng" cho nhiều sáng kiến cải tiến chất lượng bệnh viện, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển y học chính xác và y tế số tại Việt Nam. Toàn Hội đã khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hơn 6,5 triệu lượt người dân. Hàng chục nghìn người cao tuổi được mang lại ánh sáng qua các ca mổ mắt miễn phí, hàng trăm nghìn người được sàng lọc ung thư và các bệnh không lây nhiễm. Hội cũng đã nhanh chóng chuyển mình với các chương trình tình nguyện gắn liền với AI và công nghệ số; thể hiện vai trò tích cực trong phản biện xã hội, góp ý xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và đề xuất thành công các chính sách hỗ trợ đặc thù cho y bác sĩ tuyến đầu.

Anh Trần Xuân Bách - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ khóa IV và dự thảo phương hướng hoạt động Hội khóa V. Ảnh: Xuân Tùng

Tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Với tinh thần hành động “Khát vọng phụng sự - Tiên phong đổi mới – Đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình”, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội xác lập thực hiện ba nhóm chỉ tiêu cơ bản về hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khó học; phát triển tổ chức Hội.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội hướng đến phát động và triển khai 4 chương trình, gồm: Xung kích sáng tạo - Chuyển đổi số vì sức khỏe cộng đồng; Tình nguyện y tế thông minh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh; Phát triển nguồn lực – Kết nối Thầy thuốc trẻ toàn cầu; Đồng hành cùng Y tế vùng biên giới, hải đảo - Góp sức vì an ninh y tế quốc gia;

Trong đó, có khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe cho 6 triệu người dân trên toàn quốc; hỗ trợ trang thiết bị, chuyển đổi số cho ít nhất 200 cơ sở y tế trên cả nước; hình thành Trung tâm dữ liệu số về sức khỏe cộng đồng và hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; triển khai ít nhất 20 mô hình y tế bền vững tại các khu vực các xã vùng biên giới, hải đảo.

Tổ chức 100 lớp tập huấn chuyên môn và kỹ năng y tế cộng đồng; triển khai 100 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng, trong đó có 10 đề tài cấp Bộ trở lên; kết nạp thêm 20.000 hội viên mới, trong đó 30% hoạt động thường xuyên trực tuyến. Hội sẽ phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Y tế trên toàn cầu tại ít nhất 10 quốc gia.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 89 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hiệp thương cử 5 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá V.

Đại biểu biểu quyết hiệp thương tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng