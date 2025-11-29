Đoàn viên, thanh niên, thầy thuốc trẻ hướng về đồng bào vùng lũ ở Huế

TPO - Hơn 1.000 người dân tại Huế đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí sau khi mưa lũ dồn dập đi qua.

Chiều 29/11, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Đoàn Thanh niên thuộc đơn vị phối hợp Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân xã Hưng Lộc sau đợt mưa lũ kéo dài.

Thầy thuốc trẻ tiến hành khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe﻿ cho người dân vùng lũ ở Huế.

Đoàn y, bác sĩ là cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Bệnh viện Trung ương Huế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã triển khai khám nội tổng quát, ngoại khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, mắt, siêu âm bụng, đo huyết áp, điện tim và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Cùng với hoạt động khám bệnh, các y, bác sĩ còn hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau mưa lũ, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu; thực hành vệ sinh môi trường và chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

Tặng quà động viên người dân vùng thiên tai﻿ ở Huế.

Theo đánh giá của GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, hoạt động khám chữa bệnh lưu động sau thiên tai tại Huế có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng lũ.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết, chương trình mong muốn mang đến cho bà con không chỉ đơn thuốc điều trị mà còn là những “liều thuốc tinh thần”, thể hiện sự chia sẻ và đồng hành của đội ngũ thầy thuốc trẻ, giúp người dân vững vàng hơn sau thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Tặng quà hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở﻿ ở Huế.

Dịp này, chương trình còn trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho trung tâm y tế địa phương; thăm hỏi, động viên và gửi quà hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến cơ sở và người dân bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề. Chương trình cũng trao tặng một “nhà nhân ái” cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hưng Lộc.