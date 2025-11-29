Xúc động lời nhắn của học sinh Quảng Ngãi gửi bạn vùng lũ

TPO - Những ngày mưa lũ dồn dập ở miền Trung, từ Quảng Ngãi, những dòng chữ nắn nót của học sinh gửi kèm trong từng cuốn vở, từng gói quà đã khiến nhiều người xúc động: “Cho dù mưa lũ có lấy đi nhà cửa, sách vở của các bạn, mình mong các bạn cố gắng vượt qua và cùng học tốt nhé. Đây là món quà nhỏ của mình”. Giữa khó khăn, tấm lòng trong trẻo của các em nhỏ đã mang hơi ấm đến cho các bạn cùng trang lứa đang chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ.

Đợt mưa lũ tháng 11 khiến nhiều nơi tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa bị thiệt hại nặng nề. Nhiều gia đình trắng tay, chỉ còn lại bùn đất và những vệt nước khô trên tường. Học sinh ở nhiều nơi mất hết sách vở, dụng cụ học tập, có em thậm chí bị cuốn trôi toàn bộ hành trang đến trường.

Trước những mất mát và khó khăn ấy, người dân Quảng Ngãi đã gom góp những gì có thể từ chăn màn, mì tôm, gạo, nước uống đến từng cuốn vở, chiếc bút… Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhu yếu phẩm sách vở, dụng cụ học tập gửi đến học sinh vùng lũ và chính các em học sinh là những người hào hứng tham gia nhất.

﻿Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phát động ủng hộ vật chất, tinh thần nhằm góp phần giúp đỡ người dân, học sinh tại các vùng lũ.

Tại Trường THCS Hành Minh (xã Phước Giang), những thùng quà nối thành hàng dài. Trong mỗi phần quà, ngoài vở, bút, thước… còn có những tờ giấy nhỏ được dán cẩn thận, ghi lời nhắn động viên gửi đến các bạn đồng trang lứa đang chịu thiệt hại.

Có em viết: “Mình rất buồn khi nghe tin nhà bạn nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra, nên mình có một ít quà tặng bạn. Mình mong món quà này sẽ giúp cho bạn có tinh thần vượt qua thiên tai”.

Những phần quà là những cuốn vở mới toanh, kèm theo nhiều lời động viện được dán cẩn thận.

Có em viết đơn giản: “Cho dù mưa lũ có lấy đi nhà cửa, sách vở của các bạn, mình mong các bạn cố gắng vượt qua và cùng học tốt nhé”. Những câu chữ non nớt, đôi chỗ còn sai chính tả, nhưng chứa đầy sự sẻ chia chân thành mà người lớn đôi khi cũng khó nói thành lời.

Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh - cô Lê Thị Nhật Thảo chia sẻ, Hành Minh cũng là vùng thường xuyên ngập lụt. Nhiều học sinh của trường vẫn phải nghỉ học khi nước dâng sâu. Thế nhưng khi nhà trường phát động ủng hộ, các em đều tự giác, chủ động mang theo vài gói mì, chai nước, hộp sữa hay cuốn vở mới.

Cùng với phần quà, các em học sinh còn gửi gắm những lời chúc, động viên đến các bạn cùng trang lứa tại các vùng lũ.

“Những phần quà này không lớn, nhưng rất ý nghĩa và ấm áp yêu thương không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái từ tuổi học trò. Nhiều em còn gửi gắm các lời chúc, động viên dán trên các phần quà để gửi đến các bạn”, cô Thảo xúc động nói.

Ngoài các phần quà do giáo viên, học sinh nhà trường ủng hộ, nhiều phụ huynh, người dân ở gần các trường học cũng mang các phần quà như nhu yếu phẩm, vở, thuốc men… Tất cả cộng lại thành một dòng chảy nghĩa tình hướng về miền lũ.

Những lời chúc được dán cẩn thận vào mỗi phần vở gửi đến học sinh vùng lũ.

Hình ảnh học sinh lớp 6, lớp 7 rụt rè mang những phần quà một cuốn vở mới mua, hay một bạn nhỏ cẩn thận dán tờ giấy ghi lời nhắn, khiến nhiều giáo viên không khỏi nghẹn ngào. Đó không chỉ là vật phẩm giúp các bạn vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, mà còn là món quà tinh thần tiếp thêm nghị lực để các em tiếp tục đến trường.

Giáo viên và học sinh ở Quảng Ngãi tích cực tham gia quyên góp.

Bằng sự hồn nhiên và chân thành của tuổi học trò, những em nhỏ ở Quảng Ngãi đã gửi đi điều quý giá nhất là tình thương. Chính những dòng chữ nhỏ bé ấy sẽ giúp nhiều bạn học sinh vùng lũ vững bước hơn trên con đường trở lại lớp.