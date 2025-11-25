Chất lượng khám chữa bệnh tăng nhưng ngành Y vẫn đối mặt nhiều thách thức

TPO - Sau một thập kỉ nỗ lực nâng cao chất lượng, hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cảnh báo, tình trạng quá tải, thủ tục hành chính phiền hà, chênh lệch chất lượng giữa các tuyến và thiếu hụt nhân lực vẫn là những thách thức lớn cần giải quyết để đảm bảo sự chuyển mình này bền vững.

Ngày 25/11, tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình hành động Quốc gia nâng cao năng lực quản lí chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn đến 2025, Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết hệ thống quản lí chất lượng tại các bệnh viện đã có bước tiến lớn, tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong thực hành khám chữa bệnh và an toàn người bệnh.

Theo báo cáo, đến nay gần 99% bệnh viện trên cả nước đã thành lập Hội đồng quản lí chất lượng; 77% có nhân viên chuyên trách và trung bình mỗi đơn vị duy trì 2 - 3 nhân sự phụ trách. Dù vậy, chỉ khoảng 23% bệnh viện có Trưởng phòng quản lí chất lượng không kiêm nhiệm, cho thấy nguồn nhân lực vẫn chưa thật sự chuyên sâu.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh phát biểu tại hội nghị.

Các quy định về an toàn người bệnh được triển khai với tỉ lệ rất cao ở nhiều lĩnh vực như xác định đúng người bệnh, an toàn thủ thuật, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa té ngã, truyền đạt thông tin giữa nhân viên y tế… Tỉ lệ tuân thủ đều từ 90% trở lên, phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức lẫn thực hành an toàn tại các bệnh viện.

Hoạt động cải tiến chất lượng cũng ghi nhận sự lan tỏa rõ rệt: 95% bệnh viện xây dựng kế hoạch cải tiến mỗi năm, hơn 87% đo lường các chỉ số chất lượng. Tuy nhiên, chỉ một nửa số bệnh viện công bố công khai các chỉ số này, cho thấy mức độ minh bạch và văn hóa an toàn giữa các địa phương còn chưa đồng đều.

Một thay đổi đáng ghi nhận là xu hướng người bệnh ra nước ngoài khám chữa bệnh đã đảo chiều. Thay vì “chảy máu” bệnh nhân, nhiều cơ sở y tế trong nước hiện thu hút người nước ngoài đến sử dụng dịch vụ, từ các kĩ thuật đơn giản như nhổ răng số 8, thẩm mĩ răng cho tới các can thiệp chuyên sâu, phức tạp như tim mạch, sơ sinh. Uy tín chuyên môn, chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lí được xem là những yếu tố tạo ra sự đổi chiều tích cực này.

Tại hội nghị, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh cho biết thời gian tới, công tác quản lí chất lượng sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm: hoàn thiện khung pháp lí; tăng cường an toàn người bệnh; quản lí chất lượng dựa trên dữ liệu; thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển nhân lực chất lượng và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Cục cũng đang nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện mới, kế thừa kết quả đã có nhưng được thiết kế theo mức độ, có lộ trình rõ ràng, đảm bảo phù hợp với đặc thù Việt Nam và hài hòa các thông lệ quốc tế. Mục tiêu là giúp các bệnh viện chủ động nâng cấp chất lượng một cách bền vững, tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Các bác sĩ Việt Nam thực hiện thành công nhiều kĩ thuật mổ khó.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá trong một thập kỉ qua, hệ thống khám chữa bệnh Việt Nam đã bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình quản trị chất lượng mang tính nền tảng. Ba chuyển biến lớn nhất gồm sự hình thành đồng bộ hệ thống quản lí chất lượng từ trung ương đến cơ sở; việc chuẩn hóa thực hành lâm sàng thông qua bộ tiêu chí chất lượng hiện đại và sự phát triển mạnh của văn hóa an toàn người bệnh cùng các phương pháp cải tiến liên tục.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều thách thức còn tồn tại: tình trạng quá tải tại các bệnh viện lớn; thủ tục khám chữa bệnh dù cải thiện nhưng vẫn gây phiền hà; nguy cơ lạm dụng thuốc, xét nghiệm, kĩ thuật; sự chênh lệch chất lượng giữa các tuyến; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và cơ chế tài chính chưa tạo động lực cho đổi mới.

“Chất lượng không bao giờ là kết quả của sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của trí tuệ, của lựa chọn chính sách đúng đắn, của văn hóa an toàn được bồi đắp, của dữ liệu được đo lường chính xác và của những người thầy thuốc đặt người bệnh ở vị trí trung tâm”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.