Nhiều chuyến xe nghĩa tình liên tục hướng về vùng rốn lũ

TPO - Những ngày sau lũ, khi nhiều gia đình ở Lâm Đồng còn chật vật thu dọn bùn đất, từng chuyến xe nghĩa tình liên tục hướng về vùng rốn lũ. Từ 4.000 quyển vở, hàng trăm phần quà, đến nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng… được trao tận tay học sinh và bà con.

Ngày 27/11, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các xã D’Ran, Quảng Lập và Ninh Gia khắc phục sau mưa lũ.

Hàng nghìn quyển vở mới được tập kết, hỗ trợ học sinh vùng lũ D'Ran.

Để giúp các em học sinh xã D'Ran có điều kiện trở lại trường khi gia đình còn bộn bề khắc phục hậu quả mưa lũ, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cùng Đoàn Thanh niên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng hơn 3.000 quyển vở cùng nhiều bộ dụng cụ học tập cho các em.

Tại xã Quảng Lập, đoàn thanh niên còn trao tặng 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo, vật dụng sinh hoạt hằng ngày và tặng thêm 200 phần thuốc bổ, thuốc cảm cho Ủy ban MTTQ xã. Hoạt động được triển khai theo nhu cầu thực tế từng địa bàn và ưu tiên hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng nặng.

Đoàn viên thanh niên bốc hàng hỗ trợ.

Cùng với đó, Tuổi trẻ xã Bảo Lâm 2 đã tổ chức đoàn công tác về xã Ka Đô, Hiệp Thạnh và D’Ran. Đoàn mang theo những chuyến xe đầy ắp nhu yếu phẩm như 500 thùng nước, gần 500 thùng mì tôm, 1.000 quyển vở, hàng trăm bộ dụng cụ học tập và nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Tại mỗi điểm đến, đoàn viên thanh niên tận tay trao quà, gửi lời thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn sau mưa lũ.

Ngoài ra, nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã phối hợp chia sẻ khó khăn với người dân, giúp các địa phương sớm ổn định đời sống. Đơn cử, đoàn công tác xã Hải Ninh (tỉnh Lâm Đồng) đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ hai xã Ninh Gia và D’Ran (mỗi xã 50 triệu đồng). Nguồn kinh phí được vận động từ cán bộ, công chức, thanh niên và nhân dân địa phương.

Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng hỏi thăm, hỗ trợ người dân vùng lũ.

Ông Bon Yo Soan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến chiều 26/11, đơn vị đã tiếp nhận hơn 75 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ các tỉnh bạn và các xã trên địa bàn tỉnh hơn 65 tỷ đồng. Các hàng hóa, nhu yếu phẩm gửi tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng được đơn vị kết nối đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, để các mạnh thường quân và công ty trực tiếp trao đến những địa phương thực sự cần.