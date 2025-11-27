Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tình nguyện viên bất ngờ phát hiện 5 chỉ vàng trong túi quần áo cứu trợ

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc phân loại quần áo gửi đồng bào vùng lũ tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, một nam sinh Đại học Văn Lang bất ngờ thấy miếng vàng 5 chỉ rơi ra từ túi đồ cũ.

Chiều tối qua (26/11), tại điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Cung Văn hóa Lao động (TPHCM), một câu chuyện đặc biệt đã xảy ra.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Lang trong lúc phân loại quần áo, hàng hóa cứu trợ đã bất ngờ nhặt được một miếng vàng 5 chỉ. Không chần chừ, nhóm đã lập tức giao lại số vàng cho cán bộ công đoàn để tìm người bỏ quên.

2220dbb9f7227b7c2233-3633.jpg
Miếng vàng 5 chỉ mà nam sinh Nguyễn Thanh Trình nhặt được. Ảnh: NVCC

Người trực tiếp phát hiện tài sản này là Nguyễn Thanh Trình, sinh viên ngành Quan hệ công chúng. Trình cho biết những ngày qua, em cùng nhóm bạn tham gia phân chia hàng hóa, đóng gói đồ cứu trợ để gửi đến đồng bào vùng lũ. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

“Chiều nay, khi đang phân loại đồ, em bất ngờ thấy một miếng vàng rơi ra từ túi quần áo cũ. Em đứng sững lại vì quá choáng, không tin nổi vào mắt mình”, Trình kể lại khoảnh khắc có một không hai.

Miếng vàng sau đó được Trình và các bạn mang đến bàn làm việc của cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM để bàn giao, với mong muốn tài sản sẽ sớm trở về đúng chủ. Nam sinh cũng cho biết đây là ngày thứ ba em tham gia hoạt động tình nguyện. Công việc phân loại, đóng gói hàng hóa có lúc khá mệt, nhưng với Trình, đó là những ngày đáng nhớ.

323176217676953176.jpg
Nhóm sinh viên Trường Đại học Văn Lang giao lại số vàng cho cán bộ công đoàn để tìm người bỏ quên. Ảnh: NVCC

“Việc trả lại tài sản cho người đánh rơi là chuyện nên làm. Điều làm em nhớ mãi là cảm giác cầm miếng vàng trong tay, trong một bối cảnh không thể ngờ đến”, Trình nói.

Anh Nhàn
#Hoạt động tình nguyện #Phản ứng trung thực #Phân loại hàng cứu trợ #Phát hiện tài sản bất ngờ #Trách nhiệm xã hội #Giao lưu cộng đồng #Ý nghĩa nhân văn #Truyền cảm hứng cho giới trẻ #Chuyện cảm động về trung thực #Cứu trợ vùng bão lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục