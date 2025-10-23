Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Lạng Sơn khử khuẩn triệt để các cơ sở y tế ngập sâu sau lũ, phục vụ khám chữa bệnh

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Do hoàn lưu bão số 11 đã ảnh hưởng nặng nề, làm ngập sâu nhiều trạm y tế, trung tâm y tế (TTYT) ở Lạng Sơn, khiến việc sinh hoạt và thực hiện công tác chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ bị gián đoạn, khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, mưa lũ đã làm cho nhiều địa phương tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, nhiều khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc và thiết bị y tế bị ảnh hưởng nặng.

tp-c1.jpg
Lũ lụt làm ngập lụt nghiêm trọng tại trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Nhất là ở một số xã ở các huyện cũ thuộc tỉnh Lạng Sơn như: Tràng Định, Hữu Lũng, Bắc Sơn công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải dừng hoạt động. Theo tính toán sơ bộ, toàn tỉnh có 8 trạm, điểm trạm y tế xã bị ngập sâu do mưa lũ, tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 3,2 tỷ đồng.

Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: Với tinh thần chủ động, các trung tâm Y tế vùng lũ đã kịp thời huy động lực lượng di chuyển một số trang thiết bị, máy móc lên vị trí cao hơn, bố trí cho người bệnh điều trị nội trú an toàn. Đặc biệt, trong thời điểm bị cô lập bởi nước lũ, một số bệnh nhân cần chạy thận, uống Methadone không thể tự đến viện, lực lượng Y tế đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, dân quân, thanh niên địa phương tổ chức vận chuyển thuốc bảo đảm điều trị kịp thời cho bệnh nhân…Ngay sau khi nước rút, cán bộ, nhân viên y tế nhanh chóng tổng vệ sinh, phun khử khuẩn triệt để toàn bộ khuôn viên, lau chùi, sắp xếp lại các khoa, phòng bị ngập, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ. Nhờ đó, hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân không bị gián đoạn.

“Ngành y tế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tả nói riêng và các bệnh truyền nhiễm lưu hành sau thiên tai nói chung. Cụ thể là chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng, nhất là tại những khu vực bị ngập sâu hoặc có người trở về từ vùng dịch; kịp thời phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ngay khi có ca nghi ngờ”, ông Phan Lạc Hoài Thanh chia sẻ.

tp-c3.jpg
Các đơn vị Y tế tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ các Trung tâm y tế vùng lũ.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các TTYT khu vực và trạm y tế các xã, phường song song với việc khám chữa bệnh cho Nhân dân thì cần quan tâm triển khai công tác phòng chống dịch bệnh (tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết...) có thể phát sinh tại địa bàn sau bão lũ. Ngành Y tế cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật cho tuyến dưới, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, thiết bị cho các đội phòng, chống dịch cơ động. Song song với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, xử lý giếng nước bị ngập đúng quy định...

Nguyễn Duy Chiến
#Ứng phó ngành y tế sau lũ lụt #Ảnh hưởng của bão số 11 đến y tế #Chống dịch bệnh sau thiên tai #Hỗ trợ y tế trong thiên tai #Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm #Bảo vệ môi trường sau lũ #Ứng phó y tế cộng đồng #Vận chuyển thuốc và thiết bị y tế #Tăng cường vệ sinh cá nhân và nước sạch #Lạng Sơn

