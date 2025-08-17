Khám, phát thuốc miễn phí người dân vùng lũ Nghệ An

TPO - Các y bác sĩ trẻ của Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 200 người dân tại vùng lũ của xã Tương Dương (Nghệ An).

Từ ngày 15-17/8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội đã về phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cùng Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, trang thiết bị y tế cho người dân, cơ quan chức năng chịu thiệt hại do lũ lụt tại xã Tương Dương (Nghệ An).

Các y bác sĩ thăm khám, cấp phát thuốc cho hơn 200 người dân vùng lũ ở Nghệ An.

Theo đó, tại Trạm Y tế xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An), hơn 200 người dân trên địa bàn đã được các y bác sĩ trẻ của Trường Đại học Y Hà Nội đo huyết áp, siêu âm, khám mắt, thăm khám các bệnh về tiêu hóa, hô hấp... với nhiều thiết bị máy móc hiện đại.

Sau khi thăm khám, người dân được các y bác sỹ cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn sức khỏe để người dân kịp thời chăm sóc, điều trị các bệnh kịp thời, tránh để diễn biến bệnh nặng hơn.

Người dân được thăm khám, qua đó có thể sớm phát hiện được bệnh để có hướng chăm sóc và điều trị bệnh kịp thời.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 triệu đồng và quần áo cho 100 hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua. Đoàn cũng trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng cho Trạm y tế xã Lưu Kiền.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế đã trao tặng máy tính, máy in, bàn ghế trị giá 50 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Thạch Giám - đơn vị bị tàn phá nặng nề trong trận lũ vừa qua.

Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Tương Dương.

Trao tặng máy tính, máy in cho Trạm Y tế Thạch Giám trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp tặng nhiều đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung trang thiết bị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng lũ, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Y tế, chung tay sẻ chia khó khăn, tiếp thêm niềm tin để người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.