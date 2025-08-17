Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Khám, phát thuốc miễn phí người dân vùng lũ Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các y bác sĩ trẻ của Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 200 người dân tại vùng lũ của xã Tương Dương (Nghệ An).

Từ ngày 15-17/8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội đã về phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cùng Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, trang thiết bị y tế cho người dân, cơ quan chức năng chịu thiệt hại do lũ lụt tại xã Tương Dương (Nghệ An).

534318177-122243094470193620-4551786131757676782-n.jpg
Các y bác sĩ thăm khám, cấp phát thuốc cho hơn 200 người dân vùng lũ ở Nghệ An.

Theo đó, tại Trạm Y tế xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An), hơn 200 người dân trên địa bàn đã được các y bác sĩ trẻ của Trường Đại học Y Hà Nội đo huyết áp, siêu âm, khám mắt, thăm khám các bệnh về tiêu hóa, hô hấp... với nhiều thiết bị máy móc hiện đại.

Sau khi thăm khám, người dân được các y bác sỹ cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời tư vấn sức khỏe để người dân kịp thời chăm sóc, điều trị các bệnh kịp thời, tránh để diễn biến bệnh nặng hơn.

530942730-122243098502193620-411765443068593532-n.jpg
531396959-122243098598193620-3953173895908496424-n.jpg
Người dân được thăm khám, qua đó có thể sớm phát hiện được bệnh để có hướng chăm sóc và điều trị bệnh kịp thời.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 triệu đồng và quần áo cho 100 hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua. Đoàn cũng trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 20 triệu đồng cho Trạm y tế xã Lưu Kiền.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Y tế đã trao tặng máy tính, máy in, bàn ghế trị giá 50 triệu đồng cho Trạm Y tế xã Thạch Giám - đơn vị bị tàn phá nặng nề trong trận lũ vừa qua.

532563406-122243094410193620-3348226706186123938-n.jpg
Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Tương Dương.
533494276-122243094578193620-8787073429541379189-n.jpg
Trao tặng máy tính, máy in cho Trạm Y tế Thạch Giám trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp tặng nhiều đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc bổ sung trang thiết bị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng lũ, mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ ngành Y tế, chung tay sẻ chia khó khăn, tiếp thêm niềm tin để người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

532686455-122243094638193620-5509561275521568509-n.jpg
Đây cũng là dịp để các đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, củng cố kiến thức chuyên môn và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.
Ngọc Tú
#Nghệ An #khám #phát thuốc #miễn phí #người dân #vùng lũ #khám miễn phí #khám bệnh cho người dân vùng lũ #lũ lụt #thiệt hại

Xem thêm

Cùng chuyên mục