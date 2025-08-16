Cảnh xác xơ tiêu điều ở bản làng biên giới sau lũ

TPO - Nhiều ngày sau trận lũ lịch sử, bản làng biên giới tỉnh Nghệ An vẫn tiêu điều, xác xơ. Nhiều hộ dân bị lũ cuốn mất nhà cửa chưa hết bàng hoàng, họ ngồi thất thần bên dấu tích căn nhà cũ, nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn phía trước.
Những ngày qua, người dân bản Xốp Tụ vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ dữ. Ánh mắt thất thần của những phụ nữ, em nhỏ, ngồi len lỏi dưới căn lều tạm, vách nhà ngập bùn đất ven đường, khi nhà cửa, tài sản đã bị lũ cuốn trôi.
Mất nhà cửa, tài sản khiến người dân Xốp Tụ chưa thể nguôi ngoai. "Chẳng còn gì nữa, không biết ngày tháng tới lấy gì mà làm lại nhà cửa, tạo dựng lại cuộc sống", chị Vi Thị Lương nói.