Cảnh xác xơ tiêu điều ở bản làng biên giới sau lũ

Ngọc Tú - Phạm Trường

TPO - Nhiều ngày sau trận lũ lịch sử, bản làng biên giới tỉnh Nghệ An vẫn tiêu điều, xác xơ. Nhiều hộ dân bị lũ cuốn mất nhà cửa chưa hết bàng hoàng, họ ngồi thất thần bên dấu tích căn nhà cũ, nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn phía trước.

Video bản làng biên giới Nghệ An xác xơ sau lũ.
tp-dji-0103.jpg
Nhiều ngày sau lũ lịch sử﻿, bản Xốp Tụ (xã Mỹ Lý, Nghệ An) vẫn ngổn ngang, tiêu điều. Ông Vi Đình Hợi - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lý cho biết, ngày 22/7, trận lũ lớn đổ về khiến nhiều bản của xã này bị ngập sâu, có nơi mực nước sâu hơn 13m. Trận lũ đã khiến xã Mỹ Lý thiệt hại nặng, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều công trình cầu cống bị đứt gãy. Có hơn 200 ngôi nhà ở các bản trên địa bàn xã bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hỏng, ngập nước. Trường học và trụ sở Công an xã cũng bị lũ cuốn trôi.
tp-dji-0110.jpg
Bản Xốp Tụ (xã Mỹ Lý, Nghệ An﻿) là một trong những bản thiệt hại nặng nề. Hơn 40 ngôi nhà hai bên dòng sông Nậm Nơn đã bị lũ cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới lớp bùn đất dày cả mét.
tp-img-0006.jpg
Sau cơn lũ lịch sử, khung cảnh ở bản Xốp Tụ vẫn còn xác xơ﻿, tiêu điều. Dọc đường là cảnh những ngôi nhà không còn nguyên vẹn.
tp-na.jpg
Con đường nối từ trung tâm xã Mỹ Lý đi bản Xốp Tụ vẫn ngập trong bùn đất và chỉ có 1 lối vừa đủ cho xe ô tô đi qua. Hai bên đường, bùn đất cao hơn 2m chưa biết khi nào mới có thể giải tỏa hết.
tp-img-9993.jpg
Sát mép bờ sông Nậm Nơn là mái tôn của các hộ dân bị lũ cuốn kẹt lại dưới lớp bùn đất.
tp-img-0010.jpg
Đâu đâu cũng thấy tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi còn lấm lem bùn đất. "Giờ đồ hư hỏng cả rồi, có đào bới tìm lên thì cũng không còn sử dụng được nữa. Trông mà buồn", chị Vi Thị Bang (trú bản Xốp Tụ) nói.
tp-img-0011.jpg
tp-img-9822.jpg
tp-img-9848.jpg
Những ngày qua, người dân bản Xốp Tụ vẫn chưa hết bàng hoàng về trận lũ dữ. Ánh mắt thất thần của những phụ nữ, em nhỏ, ngồi len lỏi dưới căn lều tạm, vách nhà ngập bùn đất ven đường, khi nhà cửa, tài sản đã bị lũ cuốn trôi.
tp-mlia.jpg
Một số em nhỏ cũng theo bố mẹ, ông bà ra những chiếc lều dựng tạm.
tp-img-9884.jpg
Nhiều người dân khóc nấc khi nghĩ đến cảnh nhà cửa, tài sản đều đã bị lũ cuốn trôi.
tp-img-9972.jpg
tp-img-9913.jpg
Mất nhà cửa, tài sản khiến người dân Xốp Tụ chưa thể nguôi ngoai. "Chẳng còn gì nữa, không biết ngày tháng tới lấy gì mà làm lại nhà cửa, tạo dựng lại cuộc sống", chị Vi Thị Lương nói.
tp-3-553.jpg
"Hiện nay cuộc sống rất khó khăn. Người dân rất cần nhu yếu phẩm, thực phẩm, mắm muối, thuốc men, đặc biệt là tiền để bà con có thể sửa sang nhà cửa, mua sắm lại tài sản, sớm ổn định cuộc sống", ông Vi Đình Hợi - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Lý nói.
5.jpg
Từ trên cao nhìn xuống, bản Xốp Tụ xác xơ, tiêu điều. Hàng chục hộ dân nằm sát mép sông Nậm Nơn đều đã bị lũ cuốn trôi hoặc bùn đất vùi lấp.
Ngọc Tú - Phạm Trường
#Nghệ An #lũ lụt #bản làng #biên giới #lũ #thiệt hại #nhà cửa #cuốn trôi #lũ gây thiệt hại lớn #bản làng xác xơ tiêu điều

