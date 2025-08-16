Cảnh xác xơ tiêu điều ở bản làng biên giới sau lũ

TPO - Nhiều ngày sau trận lũ lịch sử, bản làng biên giới tỉnh Nghệ An vẫn tiêu điều, xác xơ. Nhiều hộ dân bị lũ cuốn mất nhà cửa chưa hết bàng hoàng, họ ngồi thất thần bên dấu tích căn nhà cũ, nghĩ về cuộc sống đầy khó khăn phía trước.