Vinamilk, báo Tiền Phong mang yêu thương về với bà con vùng lũ Nghệ An

TPO - Trong hai ngày qua, vượt hơn 300km, đại diện Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cùng Báo Tiền Phong đã có mặt tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên bà con khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 gây ra, sớm tái thiết cuộc sống.