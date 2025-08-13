Vinamilk, báo Tiền Phong mang yêu thương về với bà con vùng lũ Nghệ An

TPO - Trong hai ngày qua, vượt hơn 300km, đại diện Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cùng Báo Tiền Phong đã có mặt tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên bà con khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 gây ra, sớm tái thiết cuộc sống.
Video đại diện Vinamilk cùng Báo Tiền Phong trao hàng trăm suất quà ý nghĩa nhằm động viên, chia sẻ mất mát với người dân các xã miền núi Nghệ An chịu thiệt hại sau trận lũ lịch sử.
Ông Trịnh Xuân Đạt - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy sữa Nghệ An (thuộc Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk) cho biết, đây là những phần quà do cán bộ, công nhân viên công ty quyên góp, ủng hộ người dân và các em học sinh trong lúc khó khăn hoạn nạn. Cụ thể, qua kết nối của Báo Tiền Phong, Vinamilk đã dành tặng 500 thùng sữa, 400 suất quà cũng nhiều hiện vật, kẹo bánh trao cho người dân và các em học sinh ở 4 xã miền núi gồm: Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý và Nhôn Mai (Nghệ An).
Đoàn đã vượt quãng đường hơn 300km để đến tận nơi với bà con 4 xã miền núi khó khăn ở Nghệ An.
Bản Thạch Dương (xã Tương Dương, Nghệ An) nằm bên bờ sông Lam. Đây là một trong những bản chịu thiệt hại nặng nề nhất trong
trận lũ vừa qua khi có hơn 110 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nhà cửa, tài sản. Trong ảnh là ông Nguyễn Danh Đạo - Giám đốc Nhà máy sữa Nghệ An (thuộc Vinamilk ) (bìa trái) thăm hỏi, động viên người dân .
Ông Nguyễn Danh Đạo - Giám đốc Nhà máy sữa Nghệ An với cháu bé ở bản Thạch Dương (xã Tương Dương)
Lãnh đạo xã Tương Dương (Nghệ An) đã trao thư cảm ơn đến đại diện Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk và Báo Tiền Phong.
Rời xã Tương Dương, đoàn tiếp tục vượt hàng chục km đường rừng núi đến xã Lượng Minh (Nghệ An)
Trao tặng sữa cho người dân xã Lượng Minh.
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh (Nghệ An) thay mặt bà con nhân dân địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty CP sữa Việt Nam Vinamilk và Báo Tiền Phong
Trao tặng sữa cho các em học sinh xã Lượng Minh.
Tiếp tục vượt hơn 150km, đoàn công tác đến với xã biên giới Mỹ Lý. Đây là một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất khi có đến hơn 200 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, cuộc sống người dân rất khó khăn, thiếu thốn.
Đường đi bị lũ cuốn, xe ô tô không thể vào được, mọi người trong đoàn phải "tăng bo" từng thùng sữa.
Nhiều phần quà, kẹo bánh cũng được trao tặng đến các em học sinh, người dân xã Mỹ Lý
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã trao tặng hàng trăm thùng sữa đến với người dân xã Nhôn Mai.
Đi cùng đoàn, đại diện nhà tài trợ Kim Ngân Edu trao 40 suất quà trị giá 8 triệu đồng cho các em học sinh trong những gia đình bị thiệt hại nặng do lũ.
"Chúng tôi mong muốn góp một chút sức nhỏ giúp các em có thêm cuốn vở, cây bút khi năm học mới đã cận kề", chị Kim Ngân (đại diện nhà tài trợ Kim Ngân Edu) nói.