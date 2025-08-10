Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh trường học tan hoang sau lũ, ngành giáo dục gặp khó trước năm học mới

Ngọc Tú

TPO - Lũ quét qua khiến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 ngập ngụa bùn đất, nhiều phòng học đổ sập, tài sản bên trong hư hỏng nghiêm trọng. Ngành giáo dục Nghệ An gặp khó trước thềm năm học mới.

Video trường PTDTBT Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, Nghệ An) tan hoang sau lũ lịch sử.
tp-2.jpg
Hơn 10 ngày sau trận lũ lịch sử,﻿ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Mỹ Lý 2 (đóng tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vẫn còn tan hoang đổ nát.
tp-5.jpg
tp-21.jpg
Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, trường có 5 điểm với 202 học sinh. 4 điểm lẻ nằm rải rác các bản không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, điểm chính của trường có 168 học sinh theo học với 89 em ăn ở bán trú đã bị thiệt hại hoàn toàn sau lũ.
tp-3.jpg
Trước khi lũ về, nhà trường đã huy động giáo viên kê đồ đạc, tài sản, sách vở lên tầng 2 của trường học. Tuy nhiên, nước lũ lớn cuốn đất đá tràn luôn cả tầng 2 của trường học﻿.
tp-l2.jpg
“Chưa khi nào nước ngập lên tầng 2 nên nghĩ đưa đồ cất đó là an toàn. Nào ngờ, trận lũ này khủng khiếp quá, toàn bộ tài sản bên trong đều bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng﻿. Ở tầng 2, bùn cũng dày 1 - 2m”, thầy Hà xót xa nói.
tp-l5.jpg
tp-10.jpg
Lớp bùn đất dày 3-4m ngoài các dãy nhà và bên trong phòng học.
tp-l3.jpg
Toàn bộ tài sản, đồ dùng dạy học như tivi, máy in, máy tính, bàn ghế, sách vở, chăn màn, giường tủ... bị cuốn trôi, hư hỏng.
tp-l1.jpg
tp-l4.jpg
tp-1.jpg
tp-8.jpg
Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.
tp-6.jpg
“Toàn bộ 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 5 máy in, 22 bộ máy tính phục vụ dạy học. Rồi toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú. Ngoài ra sách vở, đồ dùng cá nhân của các em và cả chăn màn, giường tủ của giáo viên nội trú đều bị cơn lũ cuốn trôi, hư hỏng”, thầy Trần Sỹ Hà nói.
tp-9.jpg
tp-20.jpg
Từ cổng đến sân trường, các dãy nhà chức năng của trường đều ngập trong bùn đất và cây gỗ.
tp-22.jpg
Cây gỗ lớn bị nước lũ cuốn trôi kẹt vào cầu thang của tầng 2 trường học.
tp-11.jpg
tp-16.jpg
Những ngày qua, các lực lượng chức năng, bộ đội, công an, chính quyền địa phương, người dân đã đến hỗ trợ trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên lượng bùn đất quá lớn, dự kiến phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ngôi trường sạch sẽ như ban đầu.
tp-18.jpg
Nhiều dãy lớp học bị đổ sập, nứt nẻ không còn đảm bảo cho việc dạy và học.
tp-14.jpg
"Chúng tôi tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hãy chung tay giúp đỡ Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 để thầy trò nhà trường sớm trở lại dạy và học. Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm, cân gạo… đều là nguồn động viên to lớn, là ngọn lửa thắp lại niềm tin và hy vọng cho các em học sinh nơi này", thầy Hà viết tâm thư kêu gọi.
Ngọc Tú
