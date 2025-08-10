Cận cảnh trường học tan hoang sau lũ, ngành giáo dục gặp khó trước năm học mới

TPO - Lũ quét qua khiến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 ngập ngụa bùn đất, nhiều phòng học đổ sập, tài sản bên trong hư hỏng nghiêm trọng. Ngành giáo dục Nghệ An gặp khó trước thềm năm học mới.
Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, trường có 5 điểm với 202 học sinh. 4 điểm lẻ nằm rải rác các bản không ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, điểm chính của trường có 168 học sinh theo học với 89 em ăn ở bán trú đã bị thiệt hại hoàn toàn sau lũ.
Lớp bùn đất dày 3-4m ngoài các dãy nhà và bên trong phòng học.
Tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.
Từ cổng đến sân trường, các dãy nhà chức năng của trường đều ngập trong bùn đất và cây gỗ.
Những ngày qua, các lực lượng chức năng, bộ đội, công an, chính quyền địa phương, người dân đã đến hỗ trợ trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Tuy nhiên lượng bùn đất quá lớn, dự kiến phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ngôi trường sạch sẽ như ban đầu.