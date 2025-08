Thầy trò vượt lũ, vượt khó

TP - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là năm học mới bắt đầu, thế nhưng, một số cơ sở giáo dục ở Nghệ An, Điện Biên, Sơn La bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không kịp khắc phục để tổ chức lễ khai giảng.

Trôi theo dòng nước

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (miền Tây xứ Nghệ) chia sẻ, sau trận mưa lũ lịch sử đêm 22/7, toàn bộ những cố gắng của địa phương và các mạnh thường quân đã trôi theo dòng nước. Đường vào trường vẫn bị cô lập, bùn đất, tại sân trường chưa thể thu dọn vì phải chờ máy múc. Thầy Hà cho biết, khuôn viên của trường bị bùn đất vùi lấp dày khoảng 3m-5m, tầng 2 khoảng 1,3m.

Thầy Hà thông tin, thầy và nhà trường không ai nghĩ trường lại bị ngập sâu như thế. Khi trận mưa trút xuống, chỉ sau một thời gian ngắn, nước tràn qua nhà ăn bán trú của học sinh, đến sân trường lên tầng 1, tầng 2. Bốn thầy cô đã bỏ công việc của gia đình đến trường “chạy” lụt các giấy tờ, sổ sách quan trọng. Đến khi di chuyển được đồ lên tầng 2 thì tầng 1 nước đã dâng lên đến cổ, trời đã tối, mất điện, các thầy cô mò mẫm bơi qua dòng nước ra ngoài.

“Ngày đó đúng là “đỏ” cho nhà trường và may mắn cho thầy cô vì không có thiệt hại về người. Mỗi lần nhắc đến, chúng tôi đều rơi nước mắt”, thầy Hà nói. Lũ rút, thầy Hà băng rừng mất một ngày rưỡi vào nhìn thấy trường tan tác, bùn đất vùi lấp, tài sản trôi sạch.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 3, trong các ngày 22 - 26/7 trên địa bàn các xã miền núi vùng cao của tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi cao…

Một số trường học, điểm trường, nhà cán bộ, giáo viên ngập sâu trong nước lũ; tài sản, trang thiết bị, bàn ghế, đồ dùng đồ chơi, máy tính… ngập chìm, cuốn trôi theo lũ. Theo thống kê, mưa lũ khiến 15 trường học chìm sâu trong nước, trong đó dãy phòng học của trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 bị nước lũ xóa sổ; có 25 trường học có điểm trường bị ngập nước; 13 trường học bị đất đá sạt lở, tốc mái, sập nhà, đổ bờ trào.

Đợt lũ làm sạt lở đất đá, bùn đất ước khoảng 20.000 mét khối vùi lấp các trường, đòi hỏi lực lượng nhân công lớn, xử lý trong nhiều ngày mới hoàn thành. Theo thống kê, có 527 gia đình cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên công tác trong ngành giáo dục bị ảnh, trong đó 41 gia đình có nhà bị sụt lún hoặc bị nước cuốn trôi; 486 gia đình có nhà bị ngập nước, trôi tài sản.

Không kịp khai giảng năm học mới

Thầy Trần Sỹ Hà chia sẻ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 có 24 cán bộ giáo viên. Trong đó có 10 gia đình giáo viên bị ảnh hưởng (7 gia đình giáo viên nhà bị lũ cuốn trôi, 3 gia đình giáo viên nhà bị sập). “Đường đi lại vẫn chia cắt, dù biết gia đình giáo viên bị thiệt hại nặng, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể tới để hỏi thăm, động viên”, thầy Hà nói.

Nói về kế hoạch cho năm học mới sắp tới, thầy Trần Sỹ Hà khẳng định nhà trường khó có thể khắc phục được hậu quả từ trận lụt trước năm học mới. Vì vậy, nhà trường đưa ra 2 phương án giai đoạn đầu năm học. Thứ nhất, tổ chức khai giảng ở nhà văn hóa của xã. Ba bản ở gần trường, học sinh học tại nhà văn hóa xã, 3 bản bên kia sông, giáo viên sẽ dạy tại các nhà văn hóa thôn ở từng bản. Phương án 2 là gom học sinh học tại 2 điểm ở hai bên sông và vẫn khai giảng năm học mới ở nhà văn hóa xã.

Thầy Hà cho biết thêm, hôm qua, các cơ quan quản lí đã đến khảo sát địa điểm để xây trường ở nơi mới. Thầy và trò nhà trường sẽ có một ngôi trường ở địa điểm khác trong thời gian tới.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị bùn đất nhấn chìm từ 3-5m. Ảnh: SỸ HÀ

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên thông tin, mưa lớn đã gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn một số xã.

Tại xã Mường Luân, điểm trường mầm non Pá Vạt (bản Pá Vạt 1), điểm trường mầm non Luân Giói, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ bị ảnh hưởng nặng nề. Xã Na Son, Trường mầm non Na Phát (điểm trường Bắng Chộc), bị ngập nước cao đến 3m gây thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học như hỏng.

Tại xã Xa Dung, Trường mầm non Suối Lư bị nước suối tràn vào gây ngập lụt gây ra thiệt hại toàn bộ lớp học, nhà vệ sinh, sân trường bị ngập hoàn hoàn. Cũng theo bà Tuyết Ban, tỉnh có 9 học sinh thiệt mạng do lũ. Trong đó, xã Tìa Dình có 3 học sinh và xã Xa dung có 6 học sinh.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương thăm hỏi động viên, khắc phục thiệt hại thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng con người, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (miền Tây xứ Nghệ) chia sẻ, thời điểm hiện tại, nhà trường nhận được nhiều quần áo, sách vở, đồ dùng học tập của mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Thầy đã thông tin tới bà con trong xã năm nay học sinh không phải mua SGK, đồ dùng học tập như mọi năm để bà con yên tâm khắc phục hậu quả sau trận lụt lịch sử này.

Tại Sơn La, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quàng Văn Lâm cho biết, trên địa bàn dòng Sông Mã chảy qua có 27 trường mầm non, 50 trường TH và THCS, 8 trường Nội trú, THPT, GDTX.

Các điểm trường chính tại các xã cơ bản an toàn, chỉ có một số điểm trường lẻ của cấp Mầm non tại các xã Chiềng Sơ, Mường Lầm, bó sinh và Chiềng khương có ảnh hưởng sạt trượt, bùn đất vào phòng học, một số công trình phụ trợ (tường rào, hệ thống cấp điện, nước… hư hại) một số thiết bị, đồ dùng học tập.

Đặc biệt, tại xã Bó Sinh, 2 bản/186 hộ bị cô lập nguyên nhân do sập cầu qua sông, khó tiếp cận. Giải pháp trước mắt được đưa ra là UBND xã và nhân dân làm bè chạy bằng dòng dọc đưa đón học sinh đi học và nhân dân đi lại sinh hoạt.