Khóa tốt nghiệp đặc biệt của Học viện Kỹ thuật quân sự

TPO - Trong 5 năm đào tạo, có 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng kết quả học tập, rèn luyện của các học viên khóa 56 Học viện Kỹ thuật quân sự lại đạt được những thành tích đặc biệt.

Sáng 25/12, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 520 tân sĩ quan, kỹ sư quân sự dài hạn với 28 chuyên ngành.

Khóa 56, tuyển sinh năm 2020, được Hội đồng tuyển sinh Học viện xét 652 thí sinh trúng tuyển. Trong số 652 thí sinh nhập học, nhiều thí sinh được gửi đào tạo nước ngoài và các trường dân sự trong nước. Quân số hiện nay: 520 học viên (nam: 491; nữ: 29; miền Bắc: 352; miền Nam: 168), được đào tạo ở 28 chuyên ngành do 6 đại đội quản lí.

Các học viên Khóa 56 của Học viện Kỹ thuật quân sự nhận bằng tốt nghiệp.

Khóa 56 thực hiện chương trình đào tạo kĩ sư quân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự với tổng số 28 chuyên ngành đào tạo. Các chương trình đào tạo đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, kiến thức mới về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, học máy và xử lí dữ liệu lớn, Blockchain, an toàn thông tin, vật liệu tiên tiến, vật liệu thông minh, hệ thống sản xuất thông minh, công nghệ in 3D, hệ thống thông tin di động 5G, vũ khí có điều khiển, bản đồ số...

Quang cảnh tại buổi lễ tốt nghiệp của Khóa 56 Học viện Kỹ thuật quân sự.

Trong số 28 chuyên ngành đào tạo, có 3 chuyên ngành có liên kết đào tạo với các học viện, trường trong quân đội gồm: Điện tử y sinh liên kết đào tạo với Học viện Quân y; Thiết bị điện tàu gửi liên kết đào tạo tại Học viện Hải quân; Phòng hóa gửi liên kết đào tạo tại Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Đây là khóa thứ 6 áp dụng đủ 5 chuẩn đầu ra gồm: Kiến thức - kĩ năng chuyên môn; ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; thể lực; điều lệnh và tác phong chính quy. Công tác tổ chức quản lí đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ hệ quân sự tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Khóa học cũng chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19, phải điều chỉnh kế hoạch, hình thức tổ chức đào tạo (học trực tiếp kết hợp với trực tuyến qua mạng nội bộ, tách lớp,…).

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn thể Học viện và đặc biệt là của từng học viên, đến nay khóa học đã thành công.

Học viên Khóa 56 còn đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong phong trào tham gia nghiên cứu khoa học và thi Olympic, như về nghiên cứu khoa học, có 515 lượt học viên tham gia với 319 đề tài.

Về thi Olympic và thi khoa học kĩ thuật, học viên Khóa 56 đạt 20 giải Nhất, 51 giải Nhì, 76 giải Ba, 18 giải Khuyến khích.

Kết thúc khóa học, 8 chuyên ngành có tỉ lệ học viên tốt nghiệp Giỏi, Khá đạt 100% là: Phòng hóa, Công nghệ chế tạo máy, Gia công áp lực, Xây dựng sân bay, Hệ thống thông tin, Kĩ thuật phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Xe máy công binh.

Trong số 520 học viên được công nhận tốt nghiệp, loại Giỏi có 53 học viên (trên 10%); loại Khá có 378 học viên (chiếm gần 73%). Với những thành tích trong học tập và rèn luyện, 100% học viên được kết nạp Đảng.

Tiêu biểu trong học tập và rèn luyện là học viên Nguyễn Huy Thành, chuyên ngành Vũ khí, c256A, d2, có điểm TBTL đạt 8,69 cao nhất Khóa, được Hội đồng xét và công nhận đạt danh hiệu Thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2025.

Nguyễn Huy Thành còn đạt 4 giải Nhì trong phong trào thi Olympic (môn Cơ kĩ thuật, Vật lí năm 2022, môn Nguyên lý máy năm 2023, 2024); 2 giải Nhất (môn Ứng dụng Tin học trong Chi tiết máy năm 2023 và môn tiếng Nga cấp toàn quân năm 2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS. TS Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự - khẳng định, từ đây, các học viên chính thức trở thành sĩ quan, kĩ sư, cán bộ khoa học kĩ thuật của Quân đội. Kết quả đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi học viên và gia đình, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ dưới mái trường Học viện Kỹ thuật quân sự.

Trung tướng, GS. TS Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự phát biểu tại buổi lễ

GS. Lê Minh Thái cho rằng, chúng ta đang đứng trước những thời cơ to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là yêu cầu đặt ra từ việc triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Thực tiễn đó đòi hỏi người kĩ sư quân đội không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chỉ huy khoa học, mà còn phải có tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực tự học, tự đào tạo, tự nghiên cứu, khả năng làm chủ khoa học công nghệ hiện đại và thích ứng linh hoạt với những yêu cầu thay đổi nhanh chóng của nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

"Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng tri thức khoa học - kĩ thuật đã được trang bị, cùng bản lĩnh của người sĩ quan, đảng viên được rèn luyện trong môi trường quân đội, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, năng lực của bản thân, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", GS Lê Minh Thái bày tỏ.