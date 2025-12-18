Bộ GD&ĐT điều chỉnh Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026

TPO - Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026 cơ bản ổn định như năm ngoái, tuy nhiên Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung quan trọng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, đồng thời có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình quản lí chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, cũng như tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Kì thi năm 2026 Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kì thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Đồng thời, một số quy định và quy trình tổ chức thi được điều chỉnh để thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lí chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Dự kiến, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Tất cả các trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban Phúc khảo để xử lí theo quy định.

Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ kí của lãnh đạo Ban Phúc khảo.

Theo Bộ GD&ĐT, việc áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, góp phần giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo, rút ngắn thời gian thông báo kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả và chất lượng, trong đó quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải được tổ chức đối thoại với người chấm trước.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư tiếp tục nhấn mạnh việc tối ưu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi, đặc biệt là việc truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ thông qua hệ thống quản lí thi, thay thế dần các khâu thủ công như gửi đĩa CD qua đường bưu điện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, tăng tốc độ xử lí và bảo đảm an toàn, chính xác trong toàn bộ quy trình tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD&ĐT dự kiến, Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn năm sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần.