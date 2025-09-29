Giữ kỳ thi THPT, thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc

TPO - Tiếp tục duy trì kỳ thi trung học phổ thông, đồng thời thống nhất một bộ sách giáo khoa chung trên toàn quốc. Đây là những vấn đề này được đại biểu Quốc hội đồng tình.

Tổ chức kỳ thi quốc gia chung sẽ tạo chuẩn đo lường

Chiều 29/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về các dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Đề cập đến Luật Giáo dục, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) quan tâm đến nội dung thi và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT). Khẳng định vấn đề này quyết định rất khó, ông đề nghị các cơ quan phân tích, đánh giá, làm rõ những ưu, nhược điểm của từng phương án để đại biểu có căn cứ quyết định.

Đại biểu Trần Văn Lâm. Ảnh: QH

“Theo tôi, điều quan trọng là yêu cầu và mục tiêu chúng ta đặt ra, phải nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả của giáo dục. Nếu giữ khâu đánh giá mà vẫn đảm bảo chất lượng thì phải giữ. Còn nếu bỏ đánh giá hoặc bỏ khâu tốt nghiệp mà vẫn đảm bảo được hiệu quả đầu ra và chất lượng thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cân nhắc”, ông nói.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cho rằng, việc bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và giao hiệu trưởng nhà trường xác nhận học bạ để hoàn thành THCS là hợp lý.

“Bằng tốt nghiệp THCS chủ yếu xác nhận học sinh đã hoàn thành chương trình 9 năm của giáo dục bắt buộc, việc này đã được xác nhận qua học bạ, nên việc cấp bằng riêng không thực sự cần thiết”, ông Huy lý giải.

Theo đại biểu, việc xét công nhận tốt nghiệp hay cấp bằng gây thêm thủ tục hành chính, trong khi mục tiêu phổ cập 100% đã đạt được.

“Việc bỏ bằng tốt nghiệp THCS sẽ tránh được tâm lý coi việc học lớp 9 là đã có bằng, từ đó dẫn tới việc dừng học sớm. Nếu chỉ ghi nhận hoàn thành cấp học, học sinh sẽ có xu hướng học tiếp THPT hoặc học nghề”, ông Huy nói.

Tuy nhiên, đề nghị bổ sung quy định về xây dựng hệ thống xác nhận hoàn thành chương trình phổ cập THCS bằng giấy chứng nhận hoặc dữ liệu điện tử để thay thế. Đồng thời, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Về thi và cấp bằng tốt nghiệp THPT, ông Huy thống nhất với loại ý kiến thứ nhất, đề nghị vẫn tổ chức thi. Theo ông, việc tổ chức kỳ thi không chỉ để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông của học sinh, quan trọng hơn, việc tổ chức kỳ thi quốc gia chung sẽ tạo nên một chuẩn đo lường khách quan hơn.

Thống nhất bộ sách giáo khoa toàn quốc

Về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, dự thảo quy định, nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Theo ông Nguyễn Văn Huy, đó là sự công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng hiện đại.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy. Ảnh: QH

Cơ bản thống nhất dự thảo, tuy nhiên, ông đề nghị bỏ từ "bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục", vì việc nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất đã bao hàm ý này rồi.

Cùng quan tâm đến sách giáo khoa, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thành phố Huế) cho rằng, quy định một số bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất là giải pháp tốt để đảm bảo công bằng và phù hợp thực tiễn của Việt Nam. Tuy nhiên, cần tính linh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

Đại biểu đề xuất thêm vào dự thảo luật nội dung “khuyến khích các địa phương biên soạn bổ sung hoặc thích nghi nội dung địa phương phục vụ đặc thù vùng miền sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt”.

Cùng với đó, dự thảo cần quy định tiêu chí cụ thể về thẩm định tài liệu địa phương nhằm tránh lồng ghép yếu tố sai lệch lịch sử hoặc chia rẽ dân tộc, tôn giáo.

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đồng tình với việc Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất và chuyển thẩm quyền phê duyệt tài liệu địa phương về cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, bà Hà cũng nghị quy định rõ cơ chế thẩm định độc lập, minh bạch, tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên hội đồng thẩm định, chế tài chống tiêu cực, và lộ trình miễn phí sách giáo khoa (nếu có) cùng nguồn ngân sách thực hiện.

“Đối với tài liệu địa phương, cần có quy định rõ trình tự thẩm định, công khai hồ sơ thẩm định và trách nhiệm pháp lý của hội đồng thẩm định cấp tỉnh”, bà Hà cho hay.