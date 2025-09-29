Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030

TP - Nhà nước bảo đảm ngân sách Trung ương để cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030 và cung cấp miễn phí giáo trình, miễn học phí đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung này được Bộ GD&ĐT đưa ra tại dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo Bộ GD&ĐT, đây cũng là nội dung chưa từng có ở các quy định hiện hành. Quy định này nhằm luật hóa quy định tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp số 5 của Nghị quyết số 71 (về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo) của Bộ Chính trị.

Chính sách góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục phổ thông, đảm bảo mọi học sinh có sách giáo khoa để học tập; thực hiện công bằng trong giáo dục, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đảm bảo mọi học sinh, không phân biệt hoàn cảnh, đều có đủ điều kiện học tập tối thiểu.

Năm học 2025 - 2026, học sinh vẫn học một trong ba bộ SGK hiện hành. Ảnh: NGHIÊM HUÊ

Dự thảo đề xuất quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về việc chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) để áp dụng thống nhất toàn quốc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Trước đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã nêu nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh.

Nghị quyết 281 về chương trình hành động triển khai nghị quyết 71, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật. Bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh.

Thực tế, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai tại nhà trường từ năm học 2020 - 2021 với một chương trình nhiều SGK (theo Nghị quyết 88 của Quốc hội). Năm đầu tiên triển khai thay sách lớp 1 với 5 bộ SGK.

Năm thứ hai, triển khai lớp 2, lớp 6, cả nước chỉ còn 2 bộ SGK. Năm thứ ba, triển khai lớp 3, lớp 7, lớp 10. Đến năm học 2024 - 2025 vừa qua, chính thức kết thúc một chu trình thay SGK mới.

Như vậy, để có được một bộ SGK dùng chung cả nước vào năm học tới như chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT phải tổ chức đánh giá, tổng kết thực hiện chương trình SGK 2018. Từ đó mới có được khung chuẩn để thực hiện một bộ SGK thống nhất.

Hiện cũng có nhiều ý kiến đưa ra, trong đó có phương án Bộ GD&ĐT có thể lựa chọn như viết một bộ SGK mới, hoặc kế thừa một bộ SGK hiện hành, hoặc lựa chọn các đầu sách từ các bộ SGK hiện hành.