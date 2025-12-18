Học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá tàu điện ngầm, tàu điện trên cao

TPO - Trước đây, học sinh, sinh viên chỉ được miễn, giảm giá vé tàu hỏa, xe ô tô buýt. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục đã bổ sung thêm nội dung, miễn phí, giảm giá vé tàu điện trên cao, tàu điện ngầm và phà.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo tập trung vào các vấn đề như: quy định các nội dung liên quan đến thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc thông báo chuyển nhượng vốn đối với trường tư thục; chỉnh lý quy định về phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự; việc chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang loại hình hoạt động không vì lợi nhuận; chính sách miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên; học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ngoài miễn, giảm giá vé tàu hỏa, xe ô tô buýt, học sinh, sinh viên sẽ được miễn, giảm giá vé tàu điện trên cao, tàu điện ngầm và phà. (ảnh: Anh Trọng)

Về quy trình phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, dự thảo nghị định bỏ bước trình hội đồng trường, do cơ sở giáo dục đại học công lập không còn hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Điều 11, dự thảo Nghị định quy định đối với dịch vụ công cộng về giao thông, học sinh, sinh viên được giảm giá vé các phương tiện giao thông như tàu hỏa, xe ô tô buýt, tàu điện, phà. Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi các em xuất trình thẻ.

Như vậy, trước đây Nghị định số 84/2020/NĐ-CP chỉ quy định áp dụng đối với tàu hỏa và xe ô tô buýt.

Dự thảo nghị định mới đã bổ sung hai loại hình phương tiện giao thông công cộng được áp dụng chính sách giảm giá vé, gồm tàu điện (tàu điện trên cao, tàu điện ngầm…) và phà.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên cũng được hưởng chính sách giảm giá vé dịch vụ khi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, triển lãm. Nhưng căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức miễn, giảm giá vé, dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Điều đáng nói, dự thảo nghị định quy định các trường hợp được hưởng học bổng chính sách gồm: sinh viên học theo chế độ cử tuyển, học sinh dự bị đại học, học sinh phổ thông dân tộc nội trú, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp… được hưởng học bổng bằng 80-100% mức lương cơ sở/tháng. Tuy nhiên, ở phần nguyên tắc hưởng quy định: Học sinh, sinh viên, học viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc đình chỉ học tập thì không được hưởng các chính sách.

Về học bổng khuyến khích học tập, dự thảo nghị định cũng sửa đổi các tiêu chí xét cấp học bổng đối với học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao, bảo đảm thống nhất với phương thức đánh giá mới.

Bên cạnh đó, cũng đưa ra các quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa các thành phần hồ sơ, loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thẩm quyền chuyển đổi các cơ sở giáo dục tư thục.