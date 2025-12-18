Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường THPT Trưng Vương lên tiếng về 'suất ăn bán trú ít ỏi’

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo lãnh đạo Trường THPT Trưng Vương, hình ảnh suất ăn bán trú được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần, chưa đúng với thực tế tại trường.

Chiều 17/12, Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) đã chính thức phản hồi các thông tin và hình ảnh về suất ăn bán trú đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gây tranh cãi về lượng thức ăn ít và giá tiền không tương xứng.

Bà Lương Bích Nga, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương thông tin, trường đã nắm được các hình ảnh và nội dung đang lan truyền. Đây là ảnh chụp một phần khẩu phần ăn vào một thời điểm trong ngày, không phản ánh đầy đủ toàn bộ suất ăn bán trú mà học sinh được phục vụ.

3849415211296887961.jpg
Bữa ăn bán trú được đăng trên mạng xã hội kèm phản ánh lượng đồ ăn quá ít

Vị đại diện trường khẳng định suất ăn bán trú tại trường có giá 38.000 đồng/suất, chứ không phải 40.000 đồng/suất như một số thông tin đã lan truyền. Mức giá này được giữ ổn định từ năm học trước đến nay nhằm hạn chế gánh nặng chi phí cho phụ huynh, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về nội dung khẩu phần, nhà trường khẳng định mỗi học sinh được lựa chọn một trong bốn món mặn, gồm: gà nấu lagu, thịt viên chiên nước mắm, trứng chiên thịt bằm hoặc cá basa kho cà. Cơm và canh được phục vụ riêng theo bàn và học sinh có thể lấy theo nhu cầu.

Ngoài ra, suất ăn còn có món rau xào và đồ tráng miệng như trái cây, sữa chua hoặc bánh, tùy theo ngày và nhu cầu học sinh. Các món ăn được nấu trực tiếp tại bếp ăn của trường, không phải suất ăn công nghiệp hay nhập từ bên ngoài.

anh-chup-man-hinh-2025-12-17-luc-171641png.jpg
Thực đơn các món trong tuần, trong đó có các món được phục vụ ngày 17/12. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Bà Nga khẳng định hình ảnh mà nhiều người xem là “suất ăn lèo tèo” chỉ là góc chụp một phần nhỏ, không đầy đủ toàn bộ khẩu phần ăn thực tế nên nhìn qua dễ gây hiểu nhầm.

Hiện Trường THPT Trưng Vương có khoảng 1.900 học sinh đăng ký ăn bán trú trên tổng số hơn 2.200 học sinh toàn trường. Nhà trường cũng đã báo cáo với Phòng Học sinh - Sinh viên của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sau khi nắm bắt thông tin từ dư luận để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các hình ảnh suất ăn bán trú bị cho là “ít, thiếu dinh dưỡng” khiến nhiều người bày tỏ bất bình.

Anh Nhàn
#Vấn đề suất ăn bán trú học sinh #Phản hồi của trường THPT Trưng Vương #Chất lượng và giá trị suất ăn #Ảnh hưởng truyền thông và dư luận #Chính sách dinh dưỡng học sinh #Kiểm tra và giám sát thực phẩm trường học #Tác động của mạng xã hội đến hình ảnh trường học

