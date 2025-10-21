244 sinh viên nghi bị ngộ độc, xử phạt đơn vị cung cấp suất ăn

TPO - Sau bữa tối, 244 sinh viên có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, trong đó 9 trường hợp phải nhập viện. Sở Y tế Thái Nguyên đã xử phạt đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 20 triệu đồng do không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến suất ăn.

Ngày 21/10, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, Sở Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội số tiền 20 triệu đồng. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐH Thái Nguyên (Trung tâm) vừa khiến 244 sinh viên có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa tối.

Sinh viên ăn trưa tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh- ĐH Thái Nguyên

Trước đó, sáng 14/10 nhiều sinh viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn… Ngay sau đó, bộ phận y tế của trung tâm đã báo cáo lãnh đạo và triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp.

Theo thống kê, có 244 sinh viên bị đau bụng, nôn phải chăm sóc y tế. Trong đó, 9 trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển Bệnh viện A Thái Nguyên. Tại bệnh viện, các y bác sĩ xác định có 2 trường hợp bị sốt do virus, 7 trường hợp khác có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Sau 1 ngày, các bệnh nhân đều được xuất viện về nhà.

Hiện sức khỏe tất cả sinh viên cơ bản ổn định, hoạt động học tập, sinh hoạt trở lại bình thường.

Được biết, suất ăn tại trung tâm do Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội cung cấp từ năm 2019.

Theo ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, ngay khi nhận được thông tin, ngày 15/10, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực nhà ăn, bếp và nơi chế biến thực phẩm của trung tâm. Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện đơn vị cung cấp suất ăn có một số lỗi, như không đeo khẩu trang, găng tay, tạp dề… khi chế biến thực phẩm nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra không lấy được mẫu thức ăn từ tối ngày 13/10 để xét nghiệm do đã quá 24h. Sở Y tế nghi ngờ món giò, chả (chưa được nấu chín) tại bữa tối ngày 13/10 là nguyên nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 20 triệu đồng.

