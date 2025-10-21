Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

244 sinh viên nghi bị ngộ độc, xử phạt đơn vị cung cấp suất ăn

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau bữa tối, 244 sinh viên có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, trong đó 9 trường hợp phải nhập viện. Sở Y tế Thái Nguyên đã xử phạt đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 20 triệu đồng do không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến suất ăn.

Ngày 21/10, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, Sở Y tế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội số tiền 20 triệu đồng. Đây là đơn vị cung cấp suất ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐH Thái Nguyên (Trung tâm) vừa khiến 244 sinh viên có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa tối.

image.jpg
Sinh viên ăn trưa tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh- ĐH Thái Nguyên

Trước đó, sáng 14/10 nhiều sinh viên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn… Ngay sau đó, bộ phận y tế của trung tâm đã báo cáo lãnh đạo và triển khai biện pháp xử lý khẩn cấp.

Theo thống kê, có 244 sinh viên bị đau bụng, nôn phải chăm sóc y tế. Trong đó, 9 trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển Bệnh viện A Thái Nguyên. Tại bệnh viện, các y bác sĩ xác định có 2 trường hợp bị sốt do virus, 7 trường hợp khác có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Sau 1 ngày, các bệnh nhân đều được xuất viện về nhà.

Hiện sức khỏe tất cả sinh viên cơ bản ổn định, hoạt động học tập, sinh hoạt trở lại bình thường.

Được biết, suất ăn tại trung tâm do Công ty TNHH Năm Sánh Hà Nội cung cấp từ năm 2019.

Theo ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, ngay khi nhận được thông tin, ngày 15/10, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực nhà ăn, bếp và nơi chế biến thực phẩm của trung tâm. Quá trình kiểm tra, Đoàn phát hiện đơn vị cung cấp suất ăn có một số lỗi, như không đeo khẩu trang, găng tay, tạp dề… khi chế biến thực phẩm nên đã lập biên bản vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra không lấy được mẫu thức ăn từ tối ngày 13/10 để xét nghiệm do đã quá 24h. Sở Y tế nghi ngờ món giò, chả (chưa được nấu chín) tại bữa tối ngày 13/10 là nguyên nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 20 triệu đồng.

.

Thanh Hiếu
#Xử phạt #Ngộ độc thực phẩm #Xét nghiệm #Thái Nguyên #Sở Y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục