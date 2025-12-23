Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tử vong sau khi uống rượu

TPO - Liên quan vụ việc ngộ độc rượu chứa methanol xảy ra tại TP Hải Phòng khiến một người tử vong và nhiều người khác phải nhập viện, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu địa phương khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân và xử lí theo quy định. Được biết, trong số những người nhập viện, có bệnh nhân bị tổn thương thận khá nặng.

Tối 23/12, trao đổi với phóng viên, TS, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết có 4 trong số 6 bệnh nhân ngộ độc đã được xuất viện, còn 2 bệnh nhân tiếp tục được theo dõi. Một số bệnh nhân bị tổn thương thận khá nặng.

Trước đó tối 18/12, sáu bệnh nhân lần lượt được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh táo nhưng thở nhanh, bị toan chuyển hóa. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu các bệnh nhân đều có methanol với nồng độ từ 44,6 đến 256,9 mg/dL. Mẫu rượu được mang đến xét nghiệm cũng phát hiện methanol ở mức 30,3 mg/dL, trong khi nồng độ ethanol chỉ đạt 1,84%.

Rượu có chứa methanol vô cùng độc hại.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, theo dõi và điều trị tích cực cho các trường hợp nghi ngộ độc, bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Song song với công tác điều trị, các cơ quan chức năng được yêu cầu phối hợp truy xuất nguồn gốc loại rượu nghi liên quan đến vụ việc. Toàn bộ sản phẩm có dấu hiệu nguy cơ phải được dừng lưu thông để phục vụ công tác điều tra; các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) sẽ bị xử lí nghiêm theo pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công, nhỏ lẻ. Việc siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng rượu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng tiếp tục lưu thông, gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Hải Phòng cần triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, đồng thời sớm báo cáo kết quả điều tra, xử lí vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Theo Sở Y tế TP Hải Phòng, vào khoảng 21h30 ngày 18/12, đơn vị này nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương về một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu. Ngay sau đó, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tối 16/12, tại gia đình ông C.N.C (khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh) có 11 người cùng tham dự bữa ăn tối. Thực đơn gồm các món: canh rươi, xôi xéo đỗ hành, thịt bò chiên, thịt chó nấu và rượu ngâm. Số rượu này do ông N.Đ.H, công tác tại khoa Y dược, Trường Đại học Thành Đông - đồng nghiệp của ông C cho.

Trong số 11 người tham gia bữa ăn, có 4 người (vợ, mẹ và hai con của ông C) không sử dụng rượu và hiện sức khỏe ổn định. Bảy người còn lại có uống rượu ngâm với tổng lượng khoảng 5 lít đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đến khoảng 5h15 ngày 18/12, ông Đ.N.H (sinh 1981, quê Quảng Ninh) được xác định đã tử vong. Thời điểm tử vong được căn cứ theo cáo phó của gia đình. Trước đó, đêm 17/12, ông H nghỉ tại kí túc xá của nhà trường.

Hiện Công an phường Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân liên quan và tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc rượu ngâm nói trên để xử lí theo quy định của pháp luật.