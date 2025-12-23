Ngày càng nhiều kiều bào chọn điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Việt Nam

Nhu cầu điều trị suy giãn tĩnh mạch khi về nước đang tăng mạnh trong cộng đồng kiều bào, bởi chi phí ở nước ngoài cao, thời gian chờ đợi lâu và nhiều thủ tục phức tạp. Tại Việt Nam, mô hình điều trị “trong 1 buổi” tại Bernard Vein Care được xem như lựa chọn tối ưu cho những người chỉ có ít ngày về thăm gia đình.

Xu hướng kiều bào về nước điều trị: tiện lợi, hiệu quả và chi phí hợp lý

Tình trạng tĩnh mạch nổi gân, đau nặng chân, sưng phù hoặc búi giãn lớn là vấn đề phổ biến ở người Việt sinh sống tại Mỹ, châu Âu hay Úc. Tuy nhiên, chi phí điều trị ở các quốc gia này thường rất cao, thậm chí có nơi bệnh nhân phải xếp lịch nhiều tháng mới được tiếp nhận.

BS CKII. Phan Duy Kiên - Chuyên khoa phẫu thuật mạch máu, từng tu nghiệp tại Oklahoma (Mỹ) cho biết: “Cách đây gần 10 năm, các trung tâm tĩnh mạch tại Mỹ đã hoạt động theo mô hình ngoại trú. Bệnh nhân được khám, có chỉ định và điều trị ngay trong ngày, không cần nằm viện. Ở Việt Nam thời điểm đó, mô hình này hầu như chưa phổ biến”.

BS CKII. Phan Duy Kiên (bên trái) trong thời gian tu nghiệp chuyên sâu về Mạch máu – Tĩnh mạch tại Mỹ

Từ nền tảng chuyên môn tiếp cận sớm với kỹ thuật ít xâm lấn, bác sĩ Kiên cùng đội ngũ đã đưa mô hình này về Việt Nam và triển khai tại Bernard Vein Care, giúp nhiều kiều bào an tâm về nước điều trị trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

Kỹ thuật ít xâm lấn thay thế phẫu thuật: điều trị nhanh, không cần nằm viện

Nhiều người nghĩ mắc suy giãn tĩnh mạch thì phải “sống chung với lũ” vì uống thuốc không thể chữa dứt điểm. Có người để bệnh kéo dài hàng chục năm, tĩnh mạch nổi thành búi to.

Nếu như trước đây điều trị suy giãn tĩnh mạch thường phải mổ tuốt bỏ tĩnh mạch (stripping), gây mê hoặc gây tê tủy sống, bệnh nhân phải nằm viện 1–3 ngày; thì hiện nay, đã có những phương pháp điều trị triệt để và an toàn, vừa loại bỏ bệnh lý, vừa mang lại yếu tố thẩm mỹ.

Phẫu thuật truyền thống nay được thay thế bằng phương pháp can thiệp nội tĩnh mạch ít xâm lấn, chỉ cần một vết chọc kim nhỏ 1–1,5mm, định vị bằng siêu âm Doppler và đưa năng lượng vào để đóng tĩnh mạch bệnh lý. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng laser nội mạch, sóng cao tần RFA, keo sinh học hoặc tiêm xơ tạo bọt.

Ưu điểm rõ rệt của các phương pháp này là không mổ, không sẹo, không cần gây mê, thời gian can thiệp khoảng 30 - 45 phút và bệnh nhân có thể ra về trong ngày.

BS CKII. Phan Duy Kiên được xem là bác sĩ tiên phong ứng dụng laser nội mạch bước sóng mới 1940nm trong điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Việt Nam

BS Kiên chia sẻ: “Tôi từng điều trị cho một ca sĩ bị suy tĩnh mạch hiển lớn nặng. Chỉ 10 ngày sau can thiệp laser, người bệnh đã có thể đi lưu diễn nước ngoài. Tốc độ hồi phục của kỹ thuật mới vượt trội so với phẫu thuật truyền thống”.

Quy trình dành riêng cho kiều bào: chủ động thời gian, minh bạch chi phí

Để phù hợp lịch trình về nước ngắn ngày, Bernard Vein Care thiết kế quy trình tối giản nhưng vẫn chuẩn y khoa. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có thể đặt lịch trực tuyến để không phải chờ đợi. Khi đến khám, bác sĩ tiến hành siêu âm Doppler, đánh giá huyết động và lập phác đồ cá nhân hóa. Nếu có chỉ định can thiệp tiêm xơ, người bệnh có thể tiến hành thủ thuật ngay trong ngày.

Nếu có chỉ định can thiệp như laser nội mạch hay sóng cao tần, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện đầy đủ các xét nghiệm tiền phẫu (máu, sinh hóa, điện tim, X-quang...) để đảm bảo an toàn.

Kết quả xét nghiệm ổn định, bệnh nhân sẽ được lên lịch can thiệp. Bệnh nhân cần nhịn ăn 4 - 6 tiếng trước can thiệp. Sau thủ thuật, người bệnh được theo dõi tại phòng khám khoảng 1 - 2 tiếng và có thể ra về trong ngày, sinh hoạt bình thường, đi lại nhẹ nhàng.

Việc tái khám cũng được cá nhân hóa cho nhóm bệnh nhân ở xa. Với người chuẩn bị trở lại nước ngoài, bác sĩ sắp xếp lịch tái khám sớm trong 2 - 4 tuần hoặc hỗ trợ theo dõi từ xa qua hình ảnh. Điều quan trọng hơn cả, người bệnh sẽ được hướng dẫn chế độ sinh hoạt dài hạn: duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, hạn chế giày cao gót, không ngồi xổm, không vắt chéo chân lâu và sử dụng vớ tĩnh mạch khi di chuyển đường dài.

Bác sĩ Kiên giải thích: “Điều trị chỉ mới là bước đầu. Để kết quả bền vững, bệnh nhân phải duy trì lối sống lành mạnh. Cơ bắp chân là ‘trái tim thứ hai’, nên càng vận động, càng giúp tĩnh mạch hoạt động hiệu quả, bơm máu trở lại tim”.

Chị L.H (Việt kiều Mỹ) chọn Bernard điều trị suy giãn tĩnh mạch trong chuyến về Việt Nam thăm gia đình ngắn ngày

Với ưu điểm chi phí hợp lý, công nghệ cập nhật chuẩn quốc tế và quy trình tối ưu thời gian, điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Bernard Vein Care đang trở thành lựa chọn của nhiều kiều bào khi về Việt Nam thăm gia đình.

Độc giả trong và ngoài nước có nhu cầu thăm khám hoặc muốn được bác sĩ Phan Duy Kiên tư vấn trực tuyến trước khi về nước có thể liên hệ Bernard Vein Care để được hỗ trợ lập kế hoạch phù hợp, đảm bảo kịp thời gian lưu trú và không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.