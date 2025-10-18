Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm, động viên học sinh vùng ngập lụt Thái Nguyên

TPO - Chiều 18/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đến thăm, tặng quà ngành Giáo dục Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Cấp 3.600 bộ SGK còn thiếu cho học sinh

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Tuân, cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành Giáo dục tỉnh.

Toàn tỉnh có 180 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; 2 cán bộ, nhà giáo không may thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ; hơn 11.600 bộ sách giáo khoa, hơn 55.000 quyển vở và hơn 5.000 bộ đồ dùng học tập bị hư hỏng. Nhiều gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị ngập úng, thiệt hại nặng về tài sản. Tổng giá trị thiệt hại quy đổi ước gần 182 tỉ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm, động viên thầy cô giáo, học sinh các trường học ở Thái Nguyên.

Ngay sau khi nước rút, 100% học sinh trên địa bàn đã trở lại trường học bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 250 đoàn đến hỗ trợ ngành Giáo dục với 400 tấn hàng cứu trợ, tổng giá trị bằng tiền mặt và hiện vật ước khoảng 40 tỉ đồng. Riêng sách vở và thiết bị dạy học đã tiếp nhận trên 8.000 bộ sách giáo khoa, hơn 20.000 quyển vở viết (trị giá khoảng 3 tỉ đồng) và thiết bị dạy học trị giá hơn 3,5 tỉ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn của thầy cô giáo, học sinh Thái Nguyên.

Bộ trưởng chỉ đạo đơn vị chức năng của Bộ phối hợp với các nhà xuất bản, ngay đầu tuần tới, cấp đủ 3.600 bộ sách giáo khoa còn thiếu. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu khử khuẩn triệt để, bảo đảm vệ sinh, an toàn điện, y tế học đường, đặc biệt tại các khu nội trú và nhà bếp; khẩn trương rà soát, lập danh mục sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng để đề xuất ngân sách hỗ trợ, đồng thời tranh thủ nguồn xã hội hóa và kiến nghị Trung ương hỗ trợ theo quy định về phòng, chống thiên tai.

Sách vở, tài liệu hư hỏng sau ngập lụt.

Bộ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh và ngành Giáo dục Thái Nguyên cần chuẩn bị hồ sơ, danh mục đầu tư để tranh thủ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035, trong đó ưu tiên đầu tư cho cơ sở giáo dục ở các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng quà cho ngành Giáo dục Thái Nguyên nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn sau bão.

Cũng tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm, tặng quà tại Trường Mầm non Huống Thượng và Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Tại đây, người đứng đầu ngành Giáo dục gửi lời chia sẻ sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, các em học sinh, sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Bộ trưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu, đồng thời chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão.

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu

Thăm và tặng quà Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn về điện, nước, kết cấu hạ tầng ở các khu vực từng ngập sâu; huy động sinh viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường có hướng dẫn an toàn, coi đó là hoạt động giáo dục công dân, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.

Ông cũng đề nghị Đại học Sư phạm Thái Nguyên đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu quản lí, nghiên cứu và đào tạo; không để các tài liệu quan trọng ở tầng thấp, chủ động sao lưu dữ liệu định kì.

Bên cạnh đó, cần rà soát, sắp xếp lại hệ thống phòng thí nghiệm, ưu tiên các phòng thí nghiệm trọng điểm, dùng chung, có hiệu quả khai thác cao, tránh dàn trải. Đồng thời, nhà trường cần chuẩn bị danh mục đầu tư để tranh thủ các chương trình mục tiêu, dự án hợp tác và nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.