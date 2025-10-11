Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn
TPO - Trường ĐH Sư phạm đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận suất ăn từ thiện cho sinh viên đang bị cô lập trong đợt mưa lũ vừa qua.

Liên quan đến vụ việc từ chối suất ăn từ thiện, xảy ra ngày 8/10 tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, tối 10/10, đại diện nhà trường cho biết: Trường đã yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn đình chỉ nhân viên từ chối tiếp nhận thực phẩm trong vụ việc trên. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rút kinh nghiệm và cam kết kết không tái phạm.

Trước đó, từ ngày 9/10, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng trong những ngày mưa lũ, nhiều sinh viên tại ký túc xá Trường ĐH Sư phạm bị cô lập, mất điện, trong khi căng tin ký túc xá lại ngăn cản việc tiếp nhận các suất ăn từ thiện, đồng thời bán cơm với giá 30.000 đồng/suất.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, nhà trường đã tiến hành xác minh, kiểm tra.

z7101551742157-2fb09dd1a4a16958e41d6360b5578e98-2730.jpg
Nhà ăn căng tin Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên

Kết quả cho thấy, sáng 8/10, khi khu trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trong đó có Trường Đại học Sư phạm, bị ngập sâu, khoảng 9h có một người đến trường nói muốn tặng khoảng 100 suất ăn cho sinh viên đang bị cô lập.

Tuy nhiên, nhân viên tại nhà ăn căng tin lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm, lại không liên hệ được với Ban giám hiệu để xin ý kiến nên người này đã từ chối. Bên cạnh đó, người này cũng không nhận tiền chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt. Nhà trường cho rằng, việc xử lý như vậy là cứng nhắc. Hơn nữa, việc từ chối là chủ ý của nhân viên chứ không phải chỉ đạo của nhà trường.

Nhà trường đã đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xác minh và xử lý nghiêm (nếu có) những người liên quan, không để ảnh hưởng đến nhà trường, học sinh - sinh viên.

Được biết, đơn vị cung cấp suất ăn hiện nay đã trúng gói thầu cung cấp suất ăn cho nhà trường giai đoạn 2020-2025. Mức giá cao nhất được quy định là 30.000 đồng/suất.

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn
