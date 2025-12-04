Lý do cần thiết duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn hiện nay

TPO - Chính phủ thống nhất rằng, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Việc duy trì kỳ thi góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục.

Chống lãng phí khi triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ về các ý kiến của đại biểu liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Nội dung này cũng đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp ngày 4/12.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo Luật Giáo dục điều chỉnh theo hướng bỏ quy định Chính phủ quyết định xã hội hóa sách giáo khoa. Quy định theo hướng mở là Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Điều này cho phép linh hoạt phương án biên soạn mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý các bộ sách hiện hành.

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Ảnh minh họa

Quy định này nhằm bảo đảm cho phép bộ lựa chọn phương án biên soạn một bộ sách mới hoặc lựa chọn, chỉnh lý từ các bộ sách hiện hành, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong giai đoạn hiện nay, việc xác định ngay trong luật việc bộ sách thống nhất do Nhà nước trực tiếp biên soạn hay thực hiện theo phương thức xã hội hóa là chưa khả thi, do phương án cụ thể đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo phương án triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm, chống lãng phí.

Hai kỳ thi có mục tiêu và chức năng khác nhau

Một nội dung quan trọng khác cũng được nhiều ý kiến đề nghị, cần giữ ổn định nhưng phải cải tiến cách ra đề, chấm thi, cũng có ý kiến đề nghị không tổ chức thi tốt nghiệp THPT, chỉ giữ lại một kỳ thi đại học.

Về nội dung này, Chính phủ thống nhất rằng, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Việc duy trì kỳ thi góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục.

Đối với đề nghị cải tiến phương thức thi, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc ra đề, chấm thi và phân tích kết quả. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ và giảm áp lực cho học sinh, thể chế hóa các nội dung này trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Với ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp và chỉ giữ kỳ thi tuyển sinh đại học, Chính phủ nhận thấy, hai kỳ thi có mục tiêu và chức năng khác nhau.

Tuyển sinh đại học là hoạt động có tính phân hóa cao thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổ chức kỳ thi riêng hoặc áp dụng phương thức xét tuyển phù hợp.

Vì vậy, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.

Theo dự kiến, các dự án luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục này sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12.