Đại học Quốc gia TPHCM bác tin 'bắt buộc thí sinh phải thi đánh giá năng lực'

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 15/12, trước bối cảnh công bố định hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố HCM phát đi thông tin chính thức để làm rõ phương thức xét tuyển, sau khi xuất hiện nhiều băn khoăn của thí sinh và phụ huynh về kỳ thi đánh giá năng lực

Trong thông cáo, ĐHQG TPHCM khẳng định không bắt buộc thí sinh phải dự thi kỳ thi đánh giá năng lực để được xét tuyển vào các trường thành viên năm 2026. Thay vào đó, thí sinh có thể lựa chọn sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức hoặc các kết quả phù hợp khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

z6339151132273_b85cff6b5133a41b034aabd7b054e33f.jpg
Thí sinh tham dự một kỳ thi đánh giá riêng tại TPHCM.

Thông tin này được đưa ra nhằm phản hồi trước những lo ngại về việc phương thức xét tuyển mới - “xét tuyển tổng hợp” - sẽ buộc thí sinh phải thi đánh giá năng lực. Tuy nhiên, phía ĐHQG TPHCM giải thích rằng xét tuyển tổng hợp là khung xét tuyển thống nhất, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu đầu vào theo một công thức có trọng số cụ thể, nhằm tinh gọn và chuẩn hóa công tác tuyển sinh.

Theo định hướng này, năm 2026 ĐHQG TPHCM dự kiến triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, gồm ba thành phần chính: Điểm thi tốt nghiệp, Điểm thi đánh giá năng lực và Kết quả học tập THPT (học bạ).

Trong đó, điểm đánh giá năng lực được xem là một trong những tiêu chí quan trọng và tiếp tục được khuyến khích sử dụng bởi tính đánh giá toàn diện, nhưng không bắt buộc.

Hiện tại, các trường đại học thành viên của ĐHQG TPHCM đang rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh riêng, bao gồm việc xác định trọng số và cách quy đổi điểm cho từng tiêu chí, phù hợp với đặc thù của từng ngành. Các chi tiết về cách tính điểm và hướng dẫn cụ thể sẽ được công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.

ĐHQG TPHCM nhấn mạnh rằng mục tiêu của định hướng tuyển sinh năm 2026 là bảo đảm quyền lợi công bằng cho thí sinh, giảm phức tạp trong tuyển sinh và nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế tuyển sinh hiện hành.

Trước đó, nhiều thông tin xuất hiện như ĐHQG TPHCM năm 2026 chỉ sử dụng duy nhất một phương thức và yêu cầu thí sinh phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do đơn vị này tổ chức gây nhiều phản ứng.

