Đề thi Đấu trường Toán học – AIMO: Đề thi không vượt chương trình

TPO - Đến thời điểm này, thí sinh đã hoàn thành đợt 2, Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO năm 2025-2026. Ban tổ chức khẳng định, đề thi không nhằm kiểm tra kiến thức vượt chương trình, mà tập trung đánh giá tư duy logic, khả năng suy luận và giải quyết vấn đề – những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại.

Ban Tổ chức đánh giá Vòng Sơ loại đợt 2 có bước tiến rõ rệt so với đợt 1, cả về quy mô lẫn chất lượng bài làm. Nếu đợt 1 để lại dấu ấn với những thí sinh nổi bật ở một số khối lớp thì đợt 2 cho thấy sự lan tỏa rộng hơn, với số lượng thí sinh tham gia tăng mạnh ở hầu hết các khối.

Đáng chú ý, điểm trung bình và tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao ở nhiều khối tiếp tục được cải thiện, đặc biệt ở các khối tiểu học và khối 10 –12. Điều này cho thấy học sinh đã dần quen với định dạng đề và yêu cầu tư duy của kỳ thi, từ đó thể hiện năng lực tốt hơn đợt 1.

Điểm trung bình toàn hệ tăng, nhiều khối lớp ghi nhận mức tăng từ 0,5 đến gần 2 điểm so với đợt 1. Tỷ lệ học sinh đạt từ 8 điểm trở lên cũng tăng đáng kể, nổi bật ở khối 3, khối 5 và khối THPT (10–12). Trong đó, khối 5 trở thành điểm sáng với hơn 40% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và trên 20% đạt từ 9 điểm trở lên.

Ban tổ chức so sánh kết quả đợt 1 và đợt 2 Vòng Sơ loại.

Ban tổ chức nhận định, kết quả này phản ánh việc thí sinh đã quen dần với định dạng đề thi và hình thức thi trực tuyến, từ đó thể hiện tốt hơn năng lực tư duy, suy luận và giải quyết vấn đề. Nhiều bài làm cho thấy cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo, không đơn thuần là áp dụng công thức.

Về mặt tham gia, đợt 2 ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào rèn luyện tư duy toán học ở nhiều địa phương. Nhiều trường và nhóm học sinh lần đầu tham gia nhưng đã đạt kết quả tích cực, đặc biệt ở các khối tiểu học và THCS. Ở bậc THPT, khối 10–12 có điểm trung bình và trung vị cao nhất, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc của nhóm học sinh định hướng học thuật, các kỳ thi quốc tế và SAT.

Liên quan đến trải nghiệm thi trực tuyến, phụ huynh và học sinh đánh giá tích cực hơn. Các cải tiến kỹ thuật được áp dụng trước đợt 2 đã giúp giảm rõ rệt các lỗi nhập đáp án thường gặp. Hệ thống được nâng cấp để tự động xử lý khoảng trắng, ký tự thừa và một số lỗi định dạng phổ biến, giúp thí sinh tập trung làm bài mà không gặp trở ngại kỹ thuật đáng kể.

Điều đáng nói, đợt 2 vừa diễn ra, không ghi nhận trục trặc kỹ thuật nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả chung của thí sinh.

Ban tổ chức rút ra một số lưu ý quan trọng cho thí sinh chuẩn bị bước vào đợt 3. Theo đó, bên cạnh việc rèn luyện tư duy và kỹ năng đọc hiểu đề, thí sinh cần chú ý tránh các sai sót kỹ thuật nhỏ như nhập kèm đơn vị, mô tả dài dòng thay vì ghi kết quả, hoặc để khoảng trắng trong ô trả lời – những lỗi có thể khiến mất điểm đáng tiếc dù bài làm đúng về mặt tư duy.

Thí sinh cần lưu ý nhiều hơn đến kỹ năng làm bài và thao tác kỹ thuật, bên cạnh việc ôn luyện kiến thức.

Cụ thể, thí sinh cần:

Đọc kỹ yêu cầu và chỉ nhập đáp án là một con số, không kèm đơn vị hay mô tả.

Tránh các lỗi kỹ thuật nhỏ như nhập ký hiệu, khoảng trắng hoặc ký tự không cần thiết.

Rèn luyện kỹ năng đọc – hiểu đề và suy luận logic, thay vì chỉ áp dụng công thức.

Đây là những yếu tố quan trọng giúp thí sinh tránh mất điểm đáng tiếc trong các vòng tiếp theo.

Kết quả của 2 đợt thi cũng cho thấy, học sinh Việt Nam có nền tảng toán học tốt và khả năng thích nghi nhanh với các bài toán tư duy. Nhiều thí sinh không chỉ giải đúng mà còn thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo.

Thí sinh dự thi Vòng Chung kết Quốc gia AIMO năm 2025.

Đặc biệt, sự tiến bộ rõ rệt từ đợt 1 sang đợt 2 cho thấy khi được tiếp cận đúng môi trường và phương pháp, học sinh Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ năng lực tư duy toán học, tiệm cận các chuẩn đánh giá quốc tế.

Một số thí sinh thấy đề khó là bình thường

Trước ý kiến cho rằng “đề AIMO khó, vượt chương trình so với độ tuổi”, Ban tổ chức khẳng định đề thi không nhằm kiểm tra kiến thức vượt chương trình, mà tập trung đánh giá tư duy logic, khả năng suy luận và giải quyết vấn đề – những năng lực cốt lõi trong giáo dục hiện đại.

Việc một số thí sinh cảm thấy đề khó là điều bình thường đối với các kỳ thi tư duy. Thực tế kết quả hai đợt thi cho thấy nhiều học sinh, kể cả ở bậc tiểu học, đã làm bài tốt hơn khi quen với dạng đề. Điều này cho thấy đề thi có tính phân hóa hợp lý, giúp nhận diện đúng năng lực của thí sinh ở từng độ tuổi.

Hi vọng Vòng Sơ loại đợt 3 sẽ tiếp tục là cơ hội để học sinh thử sức, rèn luyện tư duy và từng bước hoàn thiện năng lực học thuật. Kỳ thi không chỉ là câu chuyện điểm số, mà là hành trình giúp học sinh phát triển tư duy bền vững và tự tin hơn trong học tập.

Đợt 3 cũng là đợt cuối Vòng sơ loại diễn ra ngày 1/2/2026. Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, cuộc thi Đấu trường Toán học - AIMO năm 2025-2026 do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.