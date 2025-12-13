Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Đấu trường Toán học châu Á – AIMO: Thúc đẩy năng lực Toán, tiếng Anh cho học sinh

Hà Linh







TPO - Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á – AIMO thu hút cả học sinh ở khắp mọi miền Tổ quốc tham gia. Thầy cô giáo cho rằng, qua sân chơi trí tuệ uy tín các em học sinh được rèn sự tự tin, bản lĩnh và tư duy Toán học đồng thời thúc đẩy năng lực tiếng Anh.

Nhà giáo ưu tú Ngô Tố Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hợp Giang tỉnh Cao Bằng cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên các em học sinh của trường đăng ký tham gia kì thi Đấu trường Toán học châu Á – AIMO.

Trước kỳ thi, học sinh, phụ huynh cũng tìm hiểu và nhận thấy, đây là cơ hội tốt để học sinh được giao lưu, tiếp xúc với một kỳ thi toán hoàn toàn bằng tiếng Anh với chất lượng đề thi rất tốt. Qua các vòng thi, học sinh có thể tự đánh giá được năng lực của mình đang ở đâu. Từ đó, giáo viên và gia đình sẽ phối hợp để có những biện pháp khắc phục hạn chế, điểm yếu của học sinh để cải thiện kĩ năng, rèn luyện tư duy.

“Quá trình học sinh nỗ lực ôn luyện để dự thi, chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường”, cô Uyên nói.

Cũng theo Ban giám hiệu trường này, để học sinh có nền tảng kiến thức cũng như kỹ năng làm tốt bài thi, lọt qua các vòng loại, nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức có thể để học sinh phát huy được hết năng lực của mình.

du-thi.jpg
Học sinh của trường dự cuộc thi về STEM.

Để đạt được giải trong cuộc thi này đòi hỏi học sinh phải có kiến thức sâu về cả 2 môn Toán và Tiếng Anh, đồng thời các em phải có tư duy tốt, kĩ năng chuyên nghiệp, bản lĩnh tự tin. Nhà trường chỉ đạo giáo viên ôn tập thật tốt; phối hợp với phụ huynh ôn tập các dạng bài để làm quen, tạo điều kiện về thời gian để các em được tham gia cuộc thi theo lịch. Ban giám hiệu gặp gỡ, động viên khích lệ tăng thêm ý chí và tinh thần thi đấu của học sinh.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Hợp Giang cũng chia sẻ, dù trường nằm ở trung tâm của tỉnh Cao Bằng nhưng cơ sở vật chất để dạy học tiếng Anh vẫn khó khăn, thiếu thốn. Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em, chưa thực sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên trong việc giáo dục học sinh.

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương dần dần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, việc cho học sinh được cọ xát, trải nghiệm về tiếng Anh, Toán qua các sân chơi trí tuệ là rất cần thiết.

Học sinh thi thử như thi thật

Thầy Vũ Tiến Thành, Giám đốc Trung tâm Toán Tư duy Edison (Hà Nội) nói rằng, việc tham gia AIMO mang lại cho học sinh rất nhiều kỹ năng và phẩm chất quan trọng cho quá trình học tập và phát triển.

Trước hết, các em được rèn luyện các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh và khái quát hóa. Các bài toán trong AIMO yêu cầu học sinh quan sát, suy luận và tìm ra cách giải hợp lý, chứ không chỉ dừng lại ở thao tác tính toán đơn thuần.

Bên cạnh đó, AIMO giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng dụng kiến thức, biết vận dụng hiểu biết toán học vào những tình huống mới hoặc những bài toán có tính thực tiễn cao. Đây là năng lực rất cần thiết trong chương trình giáo dục hiện đại, nơi học sinh được khuyến khích sử dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Kỳ thi cũng góp phần rèn luyện tính kiên trì, khả năng tự học và tự khám phá, bởi các con phải chủ động tìm cách tiếp cận bài toán, thử nghiệm nhiều hướng giải khác nhau và tự điều chỉnh chiến lược học tập. Những kỹ năng này không chỉ hỗ trợ môn Toán mà còn giúp ích rất nhiều trong việc học các môn học khác.

Ngoài ra, việc làm bài thi bằng tiếng Anh còn giúp học sinh tăng cường khả năng đọc hiểu, tư duy song ngữ và tự tin hơn trong môi trường học tập mang tính quốc tế. Tất cả những phẩm chất và kỹ năng này đều là nền tảng quan trọng để các con phát triển bền vững trong tương lai.

ewrgh.jpg
Được tham gia, trải nghiệm các sân chơi trí tuệ giúp học sinh hình thành các kỹ năng cần thiết.

Cũng theo thầy Thành, trong năm nay, Trung tâm Toán Tư duy xây dựng các lớp ôn luyện theo từng khối lớp, tập trung vào việc củng cố kiến thức nền tảng và rèn luyện các dạng bài tư duy đúng với định hướng của AIMO.

“Học sinh cũng được thi thử như thi thật để làm quen với áp lực thời gian và cấu trúc bài thi, từ đó đánh giá năng lực và điều chỉnh phương pháp học tập”, thầy nói.

Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong đã phát động Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á- AIMO năm học 2025-2026.

AIMO do Ủy ban Olympic Toán học châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, thu hút hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia với hơn 150 nghìn thí sinh mỗi năm. Việt Nam chính thức tham gia từ năm 2019, đến nay đã giành hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế trên bản đồ trí tuệ Châu Á.

Hà Linh
