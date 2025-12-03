Phó trưởng Ban tổ chức Đấu trường Toán học – AIMO: Ấn tượng với cách tiếp cận toán của học sinh

TPO - Ông Đặng Minh Tuấn, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO năm học 2025-2026 đánh giá, kết quả đợt 1 Vòng Sơ loại cho thấy thí sinh năm nay rất tiềm năng và nhiều tỉnh, thành phố có số lượng học sinh đăng ký dự thi vượt trội.

Thưa ông, Ban tổ chức đánh giá như thế nào về kết quả và chất lượng bài làm của thí sinh trong Đợt 1 của Vòng Sơ loại cuộc thi?

Kết quả của Vòng Sơ loại Đợt 1 Đấu trường Toán học AIMO năm nay cho thấy chất lượng thí sinh rất tiềm năng và có sự phân hóa rõ rệt theo từng khối lớp.

Nhiều em đạt mức điểm cao 8–10, đặc biệt ở các khối 7, 8 và 9, trong đó khối 9 có tới 50% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Đây là mức vượt trên kỳ vọng của Ban tổ chức.

Chúng tôi nhận thấy, điểm nổi bật nhất nằm ở năng lực tư duy của nhóm học sinh THCS, đó là các em có khả năng suy luận, phân tích và tốc độ giải quyết vấn đề cao hơn năm trước. Ở bậc tiểu học, nhiều em lớp 2 và lớp 5 cũng gây ấn tượng với cách tiếp cận bài toán sáng tạo và linh hoạt.

Ông Đặng Minh Tuấn, Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học – AIMO năm 2025-2026.

Nhìn chung, Đợt 1 cho thấy một mặt bằng học thuật tốt, đồng thời mở ra cơ hội phát hiện nhân tố nổi bật để bồi dưỡng sâu hơn cho các vòng tiếp theo.

Sự tham gia của học sinh và các trường trong đợt 1 có xu hướng nào đáng chú ý?

Đợt 1 ghi nhận mức độ tham gia tích cực từ nhiều tỉnh/thành, đặc biệt là Hà Nội, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đắk Lắk, Cao Bằng và các trường tư thục, song ngữ, quốc tế. Số lượng học sinh đăng ký tăng đáng kể so với năm trước tại các khối 5, 7, 8 và 10–12, cho thấy phong trào rèn luyện tư duy logic đang phát triển mạnh ở cả bậc phổ thông và tiểu học.

Đáng chú ý là năm nay, ngay từ đợt 1 của Vòng Sơ loại đã có học sinh khối 7 -9 tăng trưởng mạnh, thuộc nhóm có nhiều bài làm chất lượng cao; Khối 2 và 5 có lượng thí sinh tham gia đông và ổn định, chứng tỏ sự quan tâm lớn từ phụ huynh học sinh tiểu học. Nhiều trường lần đầu tham gia đã có kết quả rất tốt, tạo nên hệ sinh thái học thuật rộng hơn và đa dạng hơn.

Ban tổ chức ghi nhận những phản hồi nào từ phụ huynh và học sinh về trải nghiệm thi trực tuyến và giải pháp cải tiến kỹ thuật nào sẽ được áp dụng?

Phụ huynh và học sinh đánh giá cao hình thức thi trực tuyến vì thuận tiện, linh hoạt và dễ tiếp cận. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi con có thể làm bài trong môi trường quen thuộc, giảm áp lực thi cử.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ban tổ chức cũng ghi nhận một số phản hồi như: Một số em còn nhập đáp án sai định dạng, như thêm đơn vị, mô tả dài dòng hoặc nhập kèm ký hiệu; một số trường hợp có khoảng trắng hoặc ký tự ẩn gây sai đáp án; một số thiết bị di động tự động thêm ký tự đặc biệt khi nhập số.

Dựa trên các phản hồi quý giá từ phụ huynh, thí sinh, Ban tổ chức đã nâng cấp hệ thống cho Đợt 2 Vòng Sơ loại nhằm khắc phục các vấn đề liên quan đến tự động loại bỏ khoảng trắng, ký tự ẩn, đơn vị nếu phát hiện. Đồng thời, Ban tổ chức cũng cải tiến giao diện để học sinh hiểu rõ yêu cầu “chỉ nhập một số duy nhất”; tăng độ ổn định và khả năng chống lỗi của nền tảng thi online.

Ông có thể cho biết trong đợt 2, Vòng Sơ loại diễn ra ngày 7/12 tới, các em thí sinh cần lưu ý những gì để tránh sai sót đáng tiếc?

Ban tổ chức nhấn mạnh bốn nhóm lỗi kỹ thuật cần tuyệt đối cần tránh để thí sinh lưu ý đó là:

-Không ghi đơn vị (cm, hình, con,…). Chỉ ghi kết quả dạng số.

-Không mô tả lại đáp án, ví dụ "tổng là 85", "603 chữ số 3".

-Không nhập ký hiệu như “n =”, “k =”, “số hạng thứ...”.

-Không nhập khoảng trắng trước hoặc sau đáp án.

Đây là những lỗi nhỏ nhưng có thể khiến bài làm mất điểm đáng tiếc dù tư duy của các em hoàn toàn đúng.

Ban tổ chức mong rằng, thí sinh mạnh dạn đăng ký dự thi và thể hiện hết mình để có kết quả tốt nhất, có cơ hội lọt vào vòng trong. Đợt 2, Vòng Sơ loại sẽ tiếp tục là sân chơi giúp học sinh rèn luyện tư duy logic – phản biện – giải quyết vấn đề, những năng lực cốt lõi của chương trình giáo dục hiện đại.

Học sinh được trải nghiệm một kỳ thi công bằng, chuyên nghiệp, minh bạch, phù hợp từ tiểu học đến THPT; khám phá niềm vui học toán và cảm giác chinh phục thử thách.

Xin cảm ơn ông!