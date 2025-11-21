Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Lưu ý 'vàng' cho thí sinh thi Vòng Sơ loại trực tuyến AIMO năm 2025-2026

Hà Linh​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 23/11 tới, thí sinh trên toàn quốc sẽ dự thi Vòng Sơ loại đợt 1, Cuộc thi Đấu trường Toán học AIMO năm học 2024-2025. Thí sinh lưu ý hướng dẫn các bước để thực hiện tốt bài thi trực tuyến.

Ban tổ chức cho biết, đến thời điểm này đã gửi thông báo lịch thi và hướng dẫn các bước dự thi trực tuyến cho thí sinh.

Theo đó, thí sinh truy cập địa chỉ https://aimo.tienphong.vn. Tên đăng nhập, mật khẩu đã đăng ký trước đó và được gửi mail xác nhận.

Ngay sau khi nhận được thông báo qua email, thí sinh cần đăng nhập thử để kiểm tra tài khoản, cập nhật thông tin và làm quen giao diện phòng thi.

Nếu gặp sự cố khi đăng nhập, thí sinh sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Vòng sơ loại sẽ gồm 5 đợt, trong đó ngày 23/11 này thí sinh thi đợt 1.

Đợt 2: Chủ nhật, 30/11/2025
Đợt 3: Chủ nhật, 7/12/2025
Đợt 4: Chủ nhật, 18/1/2026
Đợt 5: Chủ nhật, 01/2/2026

Trong mỗi đợt, kỳ thi được chia thành ba ca theo từng cấp học.

Ca dành cho THPT: từ 8 giờ đến 9 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)
Ca dành cho THCS: từ 9 giờ đến 10 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)
Ca dành cho Tiểu học : từ 10 giờ đến 11 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)

Ban tổ chức lưu ý: Thí sinh cần đăng nhập vào hệ thống trước giờ thi 15 phút để kiểm tra thiết bị và sẵn sàng vào phòng thi.

Hướng dẫn truy cập và làm bài thi

Bước 1: Truy cập: https://aimo.tienphong.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

aimo1.png

Vào menu, mục "Vào thi"

aimo2.png
aimo3.png

Tiếp theo bấm "Vào phòng thi"

aimo4.png

Tiếp theo thí sinh bấm vào “Bài thi” và tiến hành “Bắt đầu làm” (nút này chỉ hiện lên khi đến khung giờ theo quy định của từng khối, trường hợp chưa hiện vui lòng nhấn tải lại lại trang).

bat-dau-lam.png

Làm bài thi và hoàn thành trong thời gian quy định (Bài thi chỉ điền đáp án)

Nhấn “Nộp bài” để kết thúc bài thi. Hệ thống sẽ tự động lưu toàn bộ dữ liệu (Trường hợp làm bài quá hạn thời gian cho phép hệ thống sẽ tự động nộp bài khi hết thời gian)

aimo5.png
Gặp khó khăn liên hệ kênh hỗ trợ
﻿ Ban tổ chức lưu ý, trong quá trình đăng nhập hoặc làm bài thi, nếu thí sinh gặp khó khăn, vui lòng liên hệ: hotline : 0812181666 hoặc Email : info@aimo.edu.vn hoặc Zalo OA chính thức: https://zalo.me/336054530458896615.
﻿Ban Tổ chức chúc các thí sinh trên toàn quốc có một kỳ thi hiệu quả, tự tin và đạt kết quả cao.
chan-trang-aimo-202526-01.png
Hà Linh​
#Vòng Sơ loại trực tuyến AIMO #hướng dẫn các bước thi trực tuyến AIMO #Vòng Sơ loại đợt 1 #Cuộc thi Đấu trường Toán học AIMO năm học 2024-2025

