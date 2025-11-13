Đã có gần 4.000 thí sinh đăng ký thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm 2025-2026

TPO - Theo tin từ Ban tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm học 2025-2026, đến thời điểm này đã có gần 4.000 thí sinh trên toàn quốc đăng ký dự thi vòng loại.

Sắp hết thời gian đăng ký đợt 1

Ban tổ chức cho biết, để dự thi, thí sinh có thể đăng ký theo hình thức cá nhân tại Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn. Mỗi thí sinh làm một bài độc lập, xếp hạng riêng theo khối.

Thông tin bắt buộc: Họ tên; ngày sinh; mã số học sinh (Mã định danh/CCCD); ảnh 3×4; thông tin lớp, trường đang theo học; địa chỉ liên hệ; email và điện thoại phụ huynh.

Thời gian đăng ký: từ 26/9/2025 đến trước mỗi đợt thi vòng sơ loại 3 ngày, hạn cuối ngày 28/1/2026 (trước đợt thi cuối cùng).

Ban tổ chức chào đón thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm 2025 về nước.

Vòng Sơ loại sẽ diễn ra 5 đợt kể từ tháng 11/2025 đến tháng 2/2026.

Trong đó, đợt 1 Vòng Sơ loại diễn ra ngày 23/11 tới; Đợt 2 diễn ra 30/11; Đợt 3: diễn ra ngày 7/12; Đợt 4 diễn ra ngày 18/1/2026 và đợt 5 diễn ra ngày 1/2/2026.

Quy chế cuộc thi quy định, mỗi thí sinh sẽ chỉ được dự thi 1 đợt. Đối tượng đăng ký là học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Hình thức thi: Trực tuyến; ngôn ngữ đề thi: Song ngữ Anh – Việt. Qua vòng thi trực tuyến sẽ xác nhận thí sinh đủ điều kiện để được tham dự vòng thi trực tiếp.Thí sinh đạt giải sẽ được cấp Giấy chứng nhận điện tử, cập nhật trên hệ thống.

Thi Vòng chung kết Quốc tế diễn ra tại Việt Nam

Theo thể lệ cuộc thi, thí sinh lọt qua Vòng sơ loại sẽ được vào Vòng Khu vực.

Thời gian diễn ra Vòng Khu vực trong tháng 3/2026 với quy mô tổ chức tại 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam. Thí sinh sẽ thi trực tiếp tại địa điểm thi được lựa chọn theo khu vực.

Sau đó, sẽ diễn ra Vòng Chung kết Quốc gia (dự kiến diễn ra trước 20/4/2026) tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng dự thi sẽ là những thí sinh đạt giải C trở lên tại vòng Khu vực. Thí sinh làm bài trên giấy và đề thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

Những thí sinh có thành tích cao và đủ điều kiện theo quy định của AIMO quốc tế của mỗi khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng thi Chung kết Quốc tế.

Vòng Chung kết Quốc tế năm 2026 dự kiến diễn ra từ 1/5. Năm nay, kỳ thi diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thí sinh đạt giải được nhận huy chương, giấy chứng nhận của Ủy ban Olympic Toán học AIMO Châu Á.

Toán học được coi là môn khoa học nền tảng và là “ngôn ngữ chung” của các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Mọi đột phá về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và đổi mới sáng tạo đều đặt trên nền tảng tư duy toán học. Vì vậy, việc tạo ra một sân chơi trí tuệ quy mô, bài bản, giàu tính hội nhập như Đấu trường Toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn cho tương lai nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazin, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Kazakhstan, Ma Cao (Trung Quốc), Malaysia, Myanmar, Philippines, Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam…

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu kép: nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu.

Thông qua việc trải nghiệm và chinh phục các đề thi Toán bằng tiếng Anh, thí sinh được rèn luyện đồng thời ba nhóm năng lực quan trọng đó: Tư duy logic, phân tích và lập luận chặt chẽ trong Toán học; Tư duy ứng dụng, kết nối kiến thức Toán với các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật; Kỹ năng ngoại ngữ học thuật, giúp tiếp cận nhanh chóng tri thức quốc tế và giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa. Đây là những “chìa khóa” then chốt để thế hệ trẻ chủ động hội nhập và thích ứng với tốc độ phát triển nhanh của thời đại số.

AIMO không chỉ là một kỳ thi học thuật, mà còn là một hành trình trải nghiệm và hội nhập quốc tế. Mô hình tổ chức từ cấp Khu vực (Bắc – Trung – Nam) đến cấp quốc gia, quốc tế - tạo ra một mạng lưới kết nối rộng khắp, lan tỏa tinh thần đổi mới đến từng địa phương. Qua đó, cuộc thi góp phần thúc đẩy các cơ sở giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là tăng cường dạy học Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Cuộc thi còn mang ý nghĩa thiết thực, gắn với định hướng phát triển giáo dục và đào tạo; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức AIMO tại Việt Nam không chỉ nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận các chuẩn đánh giá quốc tế, mà còn tạo ra động lực để các địa phương và nhà trường xây dựng chiến lược phát triển nhân lực khoa học - công nghệ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành đội ngũ nhân tài vững chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tri thức.