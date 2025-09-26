Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích đặc biệt tại AIMO 2025

TPO - Chiều 26/9, tại buổi họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025.