Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho học sinh đạt thành tích đặc biệt tại AIMO 2025

Duy Phạm - Trọng Tài

TPO - Chiều 26/9, tại buổi họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn đã trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025.

tp-dung-bai-anh-1.jpg
Chiều 26/9, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025 - 2026.
tp-dung-bai-anh-18.jpg
tp-dung-bai-anh-2.jpg
tp-dung-bai-anh-3.jpg
Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam có 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.
tp-dung-bai-anh-9.jpg
Tại buổi phát động mùa giải mới, các bạn học sinh tham gia và giành Huy chương tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 đã nhận được Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
tp-dung-bai-anh-10.jpg
tp-dung-bai-anh-11.jpg
tp-dung-bai-anh-12.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn và nhà báo Phùng Công Sưởng - TBT Báo Tiền Phong tặng bằng khen cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025.
tp-dung-bai-anh-7.jpg
Em Phan Thành Huy, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - học sinh xuất sắc giành giải vô địch AIMO 2025 nhận bằng khen.
tp-dung-bai-anh-24.jpg
tp-dung-bai-anh-25.jpg
tp-dung-bai-anh-26.jpg
Đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Nhật Bản đã hoàn thành xuất sắc bài thi với thành tích 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.
tp-dung-bai-anh-14.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn cùng các thí sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025.
tp-dung-bai-anh-16.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn và nhà báo Phùng Công Sưởng - TBT Báo Tiền Phong chụp ảnh cùng các em học sinh xuất sắc
tp-dung-bai-anh-20.jpg
tp-dung-bai-anh-21.jpg
tp-dung-bai-anh-22.jpg
tp-dung-bai-anh-23.jpg
Các em học sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 cùng gia đình tại buổi họp báo chiều 26/9.
tp-dung-bai-anh-19.jpg
Duy Phạm - Trọng Tài
#AIMO 2025 #Giải thưởng Toán học quốc tế #Học sinh đạt thành tích AIMO #Đấu trường Toán học châu Á #Bằng khen học sinh xuất sắc #Thành tích quốc tế của Việt Nam #Huy chương vàng AIMO 2025 #Chung kết AIMO Nhật Bản #Phong trào Toán học Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục