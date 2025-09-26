Phát động AIMO 2025-2026: Khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ quốc tế

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mỗi năm, có trên 150 nghìn học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019.
Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ Châu Á.
Sau thành công của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản- nơi đội tuyển Việt Nam giành 01 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 07 Huy chương Bạc và 04 Huy chương Đồng, Ban Tổ chức chính thức phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026.
Đây là hoạt động học thuật mang tính quốc tế, nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam hội nhập toàn cầu.
Khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức
Chuyên gia đầu ngành đánh giá cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 xứng tầm là nơi nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu. Qua các phần thi Toán bằng Tiếng Anh, từ bài toán khó trên giấy, những mối quan hệ hữu nghị mới được viết nên bằng tri thức và sự sẻ chia.
AIMO là sân chơi toán học quốc tế uy tín
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025-2026 cho biết:
“AIMO là sân chơi toán học quốc tế uy tín, một giải thưởng về toán học quốc tế danh giá của khu vực Châu Á mà Việt Nam tham gia và nhanh chóng ghi dấu bằng nhiều thành tích.
Điểm đặc biệt của kỳ thi là thí sinh làm toán bằng tiếng Anh, giúp các em tiếp cận tri thức toàn cầu và rèn luyện khả năng hội nhập. AIMO thu hút mạnh mẽ cộng đồng học sinh nhờ sức lan tỏa rộng và đối tượng trải dài từ lớp 2 đến lớp 12.
Thành tích xuất sắc của đoàn Việt Nam tại vòng quốc tế những năm qua cũng là động lực để ngày càng nhiều học sinh tham gia. Năm nay, Ban Tổ chức chú trọng mở rộng quy mô, tạo điều kiện để học sinh ở mọi vùng miền có cơ hội thử sức.
Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng có thể đưa vòng thi quốc tế về tổ chức tại Việt Nam, khẳng định vị thế trí tuệ của học sinh nước nhà.
Trên hết, AIMO năm học 2025-2026 hướng đến việc nuôi dưỡng tinh thần học tập nghiêm túc và khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ.”