Phát động AIMO 2025-2026: Khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ quốc tế

TPO - AIMO - một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ Châu Á. Chiều 26/9/2025, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo phát động Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm học 2025-2026.

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi năm, có trên 150 nghìn học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019.

Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ Châu Á.

Sau thành công của Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản- nơi đội tuyển Việt Nam giành 01 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 07 Huy chương Bạc và 04 Huy chương Đồng, Ban Tổ chức chính thức phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026.

Đây là hoạt động học thuật mang tính quốc tế, nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức

Chuyên gia đầu ngành đánh giá cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 xứng tầm là nơi nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học và khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những năng lực cốt lõi của công dân toàn cầu. Qua các phần thi Toán bằng Tiếng Anh, từ bài toán khó trên giấy, những mối quan hệ hữu nghị mới được viết nên bằng tri thức và sự sẻ chia.