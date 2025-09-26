Công bố thể lệ cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á – AIMO

TPO - Học sinh lớp 2 đến lớp 12 đang học tập tại các trường phổ thông trong nước có thể đăng ký dự thi qua Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn/. Cuộc thi có 3 vòng gồm: sơ loại, vòng khu vực và vòng chung kết Quốc gia.

14 giờ chiều ngày 26/9, tại Hà Nội diễn ra lễ họp báo phát động cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á – AIMO năm học 2025-2026.

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazin, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Kazakhstan, Ma Cao (Trung Quốc), Malaysia, Myanmar, Philippines, Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam, Campuchia….

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc giành giải Quán quân, Đấu trường toán học Châu Á - AIMO năm 2025.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế; riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.

Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, cuộc thi do Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Hội đồng Cố vấn của cuộc thi bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia toán học uy tín trong và ngoài nước.

Ban tổ chức xin công bố thể lệ cuộc thi như sau:

I. Đối tượng, điều kiện dự thi

1. Điều kiện, đối tượng dự thi

Học sinh lớp 2 đến lớp 12 (năm học 2025-2026) đang học tập tại các trường phổ thông trong nước.

2. Hình thức dự thi

Thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân, trên tinh thần tự nguyện. Mỗi thí sinh làm một bài độc lập, xếp hạng riêng theo khối.

3. Hồ sơ đăng ký & lệ phí

- Kênh đăng ký: Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn/ .

- Thông tin bắt buộc: Họ tên; ngày sinh; mã số học sinh (Mã định danh/CCCD); ảnh 3×4; thông tin lớp, trường đang theo học; địa chỉ liên hệ; email & điện thoại phụ huynh.

- Thời gian đăng ký: từ 26/9/2025 đến 15/11/2025

- Lệ phí dự thi:

(1) Vòng Sơ loại

+ Thi trực tuyến: Miễn phí

(2) Vòng Khu vực (Bắc – Trung – Nam)

+ Thi trực tiếp: 350.000 VNĐ/01 thí sinh;

(3) Vòng Chung kết Quốc gia

+ Thi trực tiếp: 500.000 VNĐ/1 thí sinh;

(*) Thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thư xác nhận của Nhà trường sẽ được miễn phí dự thi.

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH TỔ CHỨC

1. Phát động cuộc thi (Tháng 9/2025)

- Tổ chức họp báo tại Hà Nội, công bố Thể lệ cuộc thi.

2. Vòng Sơ loại (Vòng 1)

- Thời gian: Từ tháng 11/2025 - tháng 12/2025

(dự kiến Đợt 1: 23/11/2025; Đợt 2: 30/11/2025; Đợt 3: 05/12/2025)

- Quy mô toàn quốc, tổ chức 03 đợt thi. Mỗi học sinh chỉ được thi 01 đợt.

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 2 đến lớp 12

- Hình thức thi: Trực tuyến; ngôn ngữ đề thi: Song ngữ Anh – Việt

- Qua vòng thi trực tuyến sẽ xác nhận thí sinh đủ điều kiện để được tham dự vòng thi trực tiếp.

- Thí sinh đạt giải sẽ được cấp Giấy chứng nhận điện tử, cập nhật trên hệ thống.

3. Vòng Khu vực (Vòng 2)

- Thời gian: Trong tháng 3/2026

- Quy mô tổ chức tại 03 khu vực: Bắc – Trung – Nam. Học sinh thi trực tiếp tại địa điểm thi được lựa chọn theo khu vực.

- Hình thức thi: Thí sinh làm bài trên giấy; ngôn ngữ đề thi: Song ngữ Anh – Việt

- Các thí sinh có kết quả xuất sắc và đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo quy định của Ban Tổ chức sẽ được cấp giấy chứng nhận theo các hạng giải: A, B, C và khuyến khích. Thí sinh đạt giải C trở lên sẽ được lựa chọn vào Vòng thi Chung kết quốc gia.

- Thí sinh đạt giải sẽ được đăng ảnh và thông tin trên website chính thức của cuộc thi.

- Các trường có nhiều thí sinh tham dự hoặc/và đạt giải xuất sắc sẽ được truyền thông trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội của Báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí do Ban Tổ chức liên kết.

- Học sinh được phát 01 bộ túi quà tặng của Ban Tổ chức, gồm: Thẻ dự thi; Áo AIMO Việt Nam; túi đựng.

4. Vòng Chung kết Quốc gia (Vòng 3)

- Thời gian: Trước 20/4/2026

- Địa điểm: Tổ chức tại Hà Nội và/hoặc thành phố Hồ Chí Minh

- Đối tượng: Học sinh đạt giải C trở lên tại vòng Khu vực

- Hình thức thi: Thí sinh làm bài trên giấy; ngôn ngữ đề thi: Tiếng Anh

- Các thí sinh có kết quả xuất sắc và đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo quy định của Ban Tổ chức sẽ được xét trao giải gồm: huy chương, giấy chứng nhận và quà của Ban Tổ chức, tùy theo cơ cấu giải thưởng từng năm.

- Những thí sinh có thành tích cao và đủ điều kiện theo quy định của AIMO quốc tế của mỗi khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng thi Chung kết Quốc tế.

- Thí sinh đạt giải sẽ được đăng ảnh và thông trên website chính thức của cuộc thi.

- Các trường có nhiều thí sinh tham dự hoặc/và đạt giải xuất sắc sẽ được truyền thông trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội của Báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí do Ban Tổ chức liên kết.

5. Vòng Chung kết Quốc tế (Vòng 4)

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01 đến 05 tháng 8 năm 2026

- Địa điểm dự kiến: theo công bố của Tổ chức AIMO quốc tế

- Quy mô: Khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 thầy cô giáo, gia đình học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

- Hình thức thi: Thí sinh làm bài trên giấy; ngôn ngữ đề thi: Tiếng Anh

- Mức phí: theo quy định của Tổ chức AIMO quốc tế

- Thí sinh đạt giải được nhận huy chương, giấy chứng nhận của Ủy ban Olympic Toán học AIMO Châu Á.

III. Nội dung và hình thức thi

a) Tất cả đề thi, đáp án được trình bày bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh tại vòng thi Sơ loại và vòng thi Khu vực, riêng vòng thi Quốc gia tất cả đề thi, đáp án được trình bày bằng tiếng Anh. Mỗi đề gồm 20 câu hỏi, tổng điểm 100, chia thành 3 phần:

- Phần A: 08 câu hỏi × 04 điểm

- Phần B: 08 câu hỏi × 05 điểm

- Phần C: 04 câu hỏi × 07 điểm

b) Thời gian thi: Lớp 2 (60 phút), Lớp 3-9 (70 phút), Lớp 10-12 (90 phút).

c) Hình thức thi:

- Vòng 1: Thi trực tuyến

- Vòng 2, 3, 4: Thi trực tiếp theo quy định của AIMO quốc tế

IV. Hội đồng chuyên môn và chấm thi

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và uy tín của cuộc thi, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng chuyên môn và Hội đồng coi thi, chấm thi.

1. Hội đồng chuyên môn

Hội đồng chuyên môn được lựa chọn từ các giảng viên đại học, giáo viên phổ thông và các chuyên gia toán học uy tín, giàu kinh nghiệm. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Tư vấn, tham mưu cho Ban Tổ chức về các vấn đề chuyên môn phát sinh trong suốt quá trình triển khai.

- Giám sát chất lượng chuyên môn của cuộc thi, bảo đảm đề thi, đáp án và kết quả chấm thi tuân thủ chuẩn AIMO quốc tế.

2. Hội đồng coi thi & chấm thi

Hội đồng coi thi & chấm thi được thành lập ở từng vòng thi, bao gồm giảng viên, giáo viên và các cán bộ được lựa chọn kỹ lưỡng. Hội đồng có trách nhiệm:

- Tổ chức coi thi, giám sát chặt chẽ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

- Tiến hành chấm thi theo đúng quy định, áp dụng thang điểm và tiêu chuẩn của AIMO quốc tế.

- Tổng hợp và xác thực kết quả, trình Ban Tổ chức phê duyệt trước khi công bố chính thức.

3. Phương thức chấm thi

- Vòng Sơ loại trực tuyến: Bài thi được chấm trên hệ thống theo đáp án chuẩn, kết hợp phân tích dữ liệu để phát hiện gian lận.

- Các vòng thi trực tiếp: Bài thi được chấm theo thang điểm Olympic quốc tế. Kết quả chỉ được công bố sau khi được Trưởng Ban Chấm thi và đại diện Ban Tổ chức xác nhận.

4. Nguyên tắc chung

Công tác coi thi và chấm thi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc: Khách quan - Minh bạch - Công bằng. Bài thi của thí sinh phải do chính thí sinh thực hiện; mọi hành vi gian lận sẽ bị hủy kết quả. Dữ liệu và kết quả được niêm phong, lưu trữ an toàn và chỉ được công bố khi có sự phê duyệt chính thức.

5. Phúc khảo

Trong trường hợp có khiếu nại hoặc đề nghị phúc khảo, thí sinh hoặc phụ huynh có thể nộp đơn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức và nộp lệ phí theo quy định. Hội đồng chấm thi sẽ xem xét lại bài thi và đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định này có giá trị chung thẩm và được áp dụng cho tất cả các thí sinh.

V. Quyền lợi và nghĩa vụ của thí sinh

“Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026” là sân chơi trí tuệ quốc tế với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau. Để bảo đảm sự thành công và uy tín của cuộc thi, quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên được quy định cụ thể như sau:

1. Thí sinh có quyền lợi: Được đăng ký và tham gia các vòng thi theo đúng quy định của Ban Tổ chức; Nhận giấy chứng nhận, huy chương tùy theo thành tích ở từng vòng thi; Có cơ hội nhận học bổng, quà tặng, đồng thời được xét chọn tham gia đội tuyển AIMO Việt Nam dự thi quốc tế; Được tiếp cận tài liệu ôn tập, hướng dẫn chính thức và được bảo mật thông tin cá nhân trong suốt quá trình tham gia.

2.Thí sinh có nghĩa vụ: Tuân thủ đầy đủ thể lệ, quy chế thi và các hướng dẫn của Ban Tổ chức; Trung thực, tự giác trong quá trình làm bài; không được nhờ người thi hộ hoặc có hành vi gian lận; Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ; Giữ thái độ nghiêm túc, văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh một kỳ thi uy tín.