Ươm mầm tài năng toán học

Tại buổi họp báo phát động Đấu trường toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 diễn ra chiều nay tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Bằng khen cho các học sinh xuất sắc đoạt huy chương, giải thưởng trong vòng thi chung kết AIMO quốc tế vừa qua.



Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Trọng Tài

Dự buổi họp báo có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025-2026

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

PGS. TS Đinh Văn Hải - Giám đốc Trung tâm truyền thông và Tri thức số, Đại học Bách khoa Hà Nội.

TS Hà Mạnh Tuấn – Phó Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

Thầy Đặng Minh Tuấn – Giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.

PGS.TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 - Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học sáng tạo.

Anh Hoàng Xuân Bách – Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024 - Lĩnh vực Học tập.

Người đẹp Phạm Thùy Dương – Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024....

Ngoài ra, buổi họp báo còn có sự tham gia của Ban giám hiệu các trường học, 22 học sinh đoạt huy chương, giải thưởng Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO năm học 2025-2026 nhấn mạnh, việc tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Năm học vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO ở Tokyo, Nhật Bản, nơi quy tụ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO phát biểu. Ảnh: Trọng Tài

Với 1 Giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, các em không chỉ đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay, mà còn thắp lên niềm tin và kỳ vọng mới cho hành trình chinh phục tri thức ở mùa giải năm nay.

“AIMO không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh và trang bị hành trang để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên hội nhập”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của các học sinh xuất sắc giành huy chương, giải thưởng tại vòng Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á – AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản vừa qua, Ban chấp hành T.Ư Đoàn đã quyết định trao Bằng khen cho 20 em học sinh; Ban tổ chức tặng Giấy khen cho 2 em học sinh Hàn Quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức AIMO trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho 22 học sinh xuất sắc. Ảnh: Trọng Tài

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi AIMO năm nay dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ, bảo đảm vừa rộng mở cơ hội tham gia, vừa sàng lọc được cả các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước được tiếp cận với bài thi chuẩn quốc tế.

Các học sinh xuất sắc vinh dự nhận Bằng khen, Giấy khen. Ảnh: Trọng Tài

Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn đi tiếp vào vòng Khu vực: tổ chức trong tháng 3 năm 2026 tại 3 khu vực Bắc- Trung- Nam theo hình thức trực tiếp. Đây là giai đoạn không chỉ kiểm tra năng lực giải Toán mà còn rèn tác phong phòng thi, kỹ năng làm bài trên giấy và sự tập trung - những yếu tố quan trọng khi đi thi quốc gia và quốc tế. Kết quả vòng này sẽ xác định những đại diện tiêu biểu tham dự Chung kết Quốc gia.

Vòng Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra trước 20/4/2026, tổ chức tại Hà Nội và/hoặc thành phố Hồ Chí Minh, đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây cũng là nơi vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời tuyển chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự chung kết quốc tế.

Tìm kiếm nguồn học sinh chất lượng cao

Tại cuộc họp báo, phóng viên các báo, đài truyền hình đã đặt nhiều câu hỏi, quan tâm cuộc thi.

Thầy Đặng Minh Tuấn. Ảnh: Trọng Tài

Trả lời câu hỏi của PV về việc, hiện nay, thành tích các cuộc thi như AIMO chưa được tính điểm ưu tiên trong các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp khối trường công lập, Ban Tổ chức có kiến nghị gì để kết quả của các kỳ thi quốc tế như AIMO được ghi nhận rộng rãi hơn, thầy Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO nói rằng: Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 2-12 và mở rộng cho mọi đối tượng học sinh công lập, tư thục có cơ hội tham gia một cách công bằng.

Việc ghi nhận kết quả phụ thuộc vào các cơ sở giáo dục. Thực tế, hiện nay, các trường tư hay như các trường đại học cũng mong muốn tìm kiếm nguồn học sinh có chất lượng cao. Với uy tín, chất lượng của cuộc thi, hi vọng ngày càng được nhiều cơ quan, trong đó có Sở, ngành, đặc biệt là trường đại học ghi nhận sự nỗ lực của học sinh, có chính sách cộng điểm ưu tiên.

Xem xét cơ chế tuyển thẳng

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội thông tin, năm vừa qua, đơn vị tuyển được khoảng 1.000 thí sinh được diện xét tuyển tài năng. Trong diện này, Đại học Bách Khoa Hà Nội rất quan tâm những kỳ thi khoa học kỹ thuật, có chính sách đối với những em đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi uy tín.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp và trình hội đồng tuyển sinh quan tâm những cuộc thi như AIMO. Trong tương lai gần, đơn vị có thể có cơ chế xét tuyển thẳng hoặc xét tuyển tài năng thí sinh”, ông Hải nói.

Hỗ trợ tối đa thí sinh

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, Thời điểm này, Ban tổ chức đã sẵn sàng tiếp nhận học sinh đăng ký với số lượng lớn. Từ nay đến tháng 12, sẽ diễn ra vòng sơ loại với 3 đợt thi ở quy mô toàn quốc, nhằm tạo cơ hội cho mọi thí sinh có thể dự thi.

“Ở vòng này, thí sinh dự thi trực tuyến và dữ liệu được bảo mật ở mức cao nhất. Thời điểm này, chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận thí sinh đăng ký dự thi”, ông Phượng nói.

Ông Bùi Văn Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trọng Tài

Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cũng thông tin thêm, vòng sơ loại thí sinh dự thi hoàn toàn miễn phí. Vòng thi khu vực và chung kết Quốc gia thí sinh mới nộp lệ phí thi. Tuy nhiên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các trường học xác nhận; học sinh đã đoạt huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi trước sẽ được miễn nộp phí thể lệ thi.

Đề thi mẫu và tài liệu được BTC đưa lên Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn/ để thí sinh có thể tham khảo. Trong đó, các dạng bài đã được chính thầy Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội giải đề và hướng dẫn học sinh.

Không gây áp lực cho học sinh

Thầy Tuấn cũng cho rằng, đề thi được xây dựng từ kiến thức nền tảng, không đánh đố, không thi vượt quá chương trình. Ví dụ học sinh lớp 5, không phải học kiến thức lớp 6 mới làm được bài.

Có ý kiến cho rằng, các kỳ thi vào trường học hiện nay nở rộ, chúng tôi không đánh giá được các cuộc thi khác tuy nhiên, chúng tôi khẳng định AIMO là sân chơi trí tuệ, nơi học sinh được khơi gợi năng lực sáng tạo, rèn tư duy toán học. Phụ huynh hiện nay rất thông thái về việc quyết định đăng ký cho con dự thi hay không để tránh những áp lực không cần thiết. Còn đối với những người đã đăng ký, chắn chắn đã cân nhắc yếu tố có áp lực cho con hay không.

PGS.TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học sáng tạo nhấn mạnh, con đường học tập của mỗi người rất dài. Các em học sinh ngày nay có nhiều cơ hội, nhiều sân chơi để thử sức để rèn luyện, đối mặt với thành công cũng như thất bại. Thành công trong con đường học thuật rất khác đó chính là tạo sự tự tin cho các em và đây là tiền đề cho bước phát triển sau này. Các em sẽ trở thành những người trẻ, giỏi, là tương lai của đất nước.

PGS Tùng nhắn phụ huynh không tạo áp lực cho con khi tham gia các kỳ thi mà hãy coi đó là sân chơi để có được trải nghiệm.

Giỏi toán nhờ đam mê

Em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, giải Vô địch AIMO năm 2025 tại Nhật Bản chia sẻ, em luôn thường trực suy nghĩ, phải học toán một cách nghiêm túc và có đam mê, hứng thú với những bài toán khó. Khi đó, nếu gặp gặp khó khăn, thử thách sẽ vẫn tìm cách vượt qua, giải bằng được.

Em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Ảnh: Trọng Tài

Bí quyết đơn giảm của Huy là thường tự chủ động học tập, dành nhiều thời gian mò mẫm trên các diễn đàn học toán trực tuyến dành cho học sinh chuyên, tham gia các nhóm học toán. “Nói chung, em tìm mọi cách để có thể tiếp cận được với các đề toán hay với các cấp độ khác nhau”, Huy nói.

Sân chơi trí tuệ, rèn tự tin

Người đẹp Phạm Thùy Dương – Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết, cô mong muốn được đồng hành cùng các hoạt động trong cuộc thi AIMO. Đây là sân chơi tri thức nhưng không chỉ rèn tài năng, tư duy và còn rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin cho các em.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương. Ảnh: Trọng Tài

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 chúc các em học sinh giữ sức khỏe, vững tinh thần, bản lĩnh để vượt qua các vòng thi với kết quả tốt nhất.

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nói lời cảm ơn các bậc phụ huynh, những người đã tin tưởng, đánh giá sự nỗ lực của ban tổ chức cả về chuyên môn lẫn quá trình tổ chức cuộc thi. Ông mong muốn, phụ huynh tiếp tục là bệ đỡ cho các con trong quá trình học tập, trưởng thành. Với học sinh, để học tập hiệu quả cần có đam mê và mục tiêu hướng tới. Nếu sở thích có thể một sớm một chiều nhưng đam mê sẽ kéo dài và đòi hỏi sự nỗ lực lớn. Tổ chức cuộc thi, chúng tôi hướng đến mục tiêu các em yêu thích toán học, khơi gợi niềm đam mê.

“Khi chia sẻ với Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, chúng tôi đã nói: Các em đã đạt thành tích tốt trong cuộc thi là những hạt giống trong vườn ươm tài năng cần tiếp tục được bồi dưỡng để phát triển”, ông Sưởng nói.