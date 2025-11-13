Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

TPO - Thay vì nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo Sở GD&ĐT, việc này nhằm thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.



Cùng với đó, một số trường học ở TPHCM cũng đã có thư ngỏ gửi tới các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) vừa gửi thư cảm ơn đến các đối tác, phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ trường thời gian qua.

Trong thư, bà Trúc nói rằng, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác… có dự định gửi hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

"Những suất học bổng này sẽ được trường trao tặng các em trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như món quà động viên. Trường cũng trích một phần tiền chung tay chia sẻ cùng bà con các vùng bão lũ", bà Trúc nói.

Bà Trúc thông tin thêm, đến nay, trường đã nhận được khoảng 26 triệu đồng từ các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh đóng góp. Nhà trường dự kiến trao 30 suất học bổng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó. Một phần khác, nhà trường sẽ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão.