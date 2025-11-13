Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo

Anh Nhàn - Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thay vì nhận hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Theo Sở GD&ĐT, việc này nhằm thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, một số trường học ở TPHCM cũng đã có thư ngỏ gửi tới các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh về việc không nhận hoa.

image.jpg
Sở GD&ĐT TPHCM không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) vừa gửi thư cảm ơn đến các đối tác, phụ huynh đã luôn đồng hành, hỗ trợ trường thời gian qua.

Trong thư, bà Trúc nói rằng, năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trường mong phụ huynh, đơn vị, đối tác… có dự định gửi hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) vui lòng chuyển thành suất học bổng dành cho học sinh khó khăn hoặc đồng hành cùng trường hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

"Những suất học bổng này sẽ được trường trao tặng các em trong lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như món quà động viên. Trường cũng trích một phần tiền chung tay chia sẻ cùng bà con các vùng bão lũ", bà Trúc nói.

Bà Trúc thông tin thêm, đến nay, trường đã nhận được khoảng 26 triệu đồng từ các mạnh thường quân, đối tác, phụ huynh và cựu học sinh đóng góp. Nhà trường dự kiến trao 30 suất học bổng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó. Một phần khác, nhà trường sẽ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong bão.

Đồng Nai không nhận hoa, quà ngày 20/11

Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng vừa thông báo không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Sở cũng đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc chủ động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Đồng Nai khuyến khích không tổ chức các buổi lễ đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng, dành thời gian và nguồn lực tập trung vào giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.

Đắk Lắk quan tâm đến thầy cô giáo

Ngày 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc không nhận hoa nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025).

tienphong-24.jpg
Sách vở của học sinh Trường Tiểu học Phú Mỡ (Đắk Lắk) bị hư hỏng nặng sau bão số 13.

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân thay vì gửi hoa, hãy dành sự quan tâm, động viên thiết thực đến đội ngũ thầy cô và các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn – nơi những người làm nghề “trồng người” vẫn ngày ngày nỗ lực gieo chữ giữa muôn vàn thiếu thốn.

Trước đó, theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 khiến 226 cơ sở bị thiệt hại, tổng ước tính hơn 22,7 tỷ đồng. Nhiều trường học bị tốc mái, sập tường rào, gãy đổ hơn 1.000 cây xanh, hư hỏng 654 bộ bàn ghế và 176 máy tính; nhiều điểm trường bị bùn đất, rác thải tràn vào, cần vệ sinh và khử khuẩn quy mô lớn.

Anh Nhàn - Huỳnh Thủy
#Chống lãng phí ngày Nhà giáo Việt Nam #Chuyển đổi hoa thành học bổng #Tiết kiệm trong hoạt động trường học #Hỗ trợ học sinh khó khăn #Chống hình thức kỷ niệm 20/11 #Phong trào không nhận hoa quà #Huy động nguồn lực cộng đồng #Tập trung vào hoạt động giáo dục #Ý thức tiết kiệm trong giáo dục #Hình thức kỷ niệm giảm thiểu

