Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk

TPO - Bão số 13 gây thiệt hại hơn 2.287 tỷ đồng tại Đắk Lắk, làm hàng nghìn nhà cửa, hạ tầng và sản xuất bị tàn phá. Tỉnh này triển khai hỗ trợ khẩn cấp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

Bão số 13 đi qua, gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (tính đến 16h ngày 8/11), bão đã khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương, 1818 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, gần 6.000 căn khác tốc mái, hư hỏng và hơn 5.500 lượt nhà bị ngập nước.

Căn nhà của một hộ dân bị tốc mái sau bão số 13.

Bão cũng làm 57 điểm trường bị tàn phá, 23 phòng học hư hỏng, hơn 1.200 m tường rào sập đổ, 5 cơ sở y tế bị tốc mái. Trong khi đó, hơn 28.666 ha cây trồng bị ảnh hưởng, hàng nghìn vật nuôi bị cuốn trôi.

Sách vở của học sinh bị ngập nước sau bão lũ.

Nghiêm trọng nhất là lĩnh vực thủy sản với khoảng 54.000 lồng bè bị cuốn trôi hoặc hư hỏng, 33 tàu cá bị sóng lớn đánh dập nát khi đang neo đậu... Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2.287 tỷ đồng, trong đó riêng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chiếm tới 1.900 tỷ đồng.

Lồng bè nuôi cá, hải sản của người dân tan hoang sau bão số 13.

Trước tình hình khẩn cấp này, UBND tỉnh này yêu cầu Sở Tài chính tham mưu hỗ trợ khắc phục, ưu tiên nhà ở và các công trình thiết yếu, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng.

Không đứng ngoài khó khăn của người dân, Đắk Lắk đã quyết định phân bổ hơn 45 tỷ đồng để hỗ trợ 40 xã, phường khắc phục hậu quả bão số 13. Nguồn kinh phí đến từ Quỹ cứu trợ tỉnh và dự phòng ngân sách cấp tỉnh. Xã Xuân Phước nhận mức hỗ trợ cao nhất với 21,8 tỷ đồng, tiếp đến là Ô Loan, Suối Trai, Tuy An Đông, Sông Hinh… với mức phân bổ phù hợp mức độ thiệt hại.

Trước đó, tỉnh đã chi 35 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho 16 xã, phường. Những nguồn lực này đang từng bước giúp các địa phương khôi phục hạ tầng, ổn định sản xuất và đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường sau thiên tai.