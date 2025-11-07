Hơn 5 vạn lồng bè ở Đắk Lắk bị cuốn trôi sau bão, thiệt hại gần 1.900 tỷ

TPO - Cơn bão số 13 đổ bộ với sức gió giật cấp 11–12 gây thiệt hại nặng nề cho vùng ven biển Đắk Lắk. Hơn 5 vạn lồng bè nuôi trồng thủy sản bị đánh tan, nhiều nhà cửa, tàu thuyền hư hỏng, ước tính tổng thiệt hại gần 1.900 tỷ đồng.

Chiều 7/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk có báo cáo về công tác ứng phó bão số 13 (Kalmaegi) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, bão số 13 và mưa lớn kéo dài từ đêm 4-7/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại 54 địa phương. Đã có 3 người chết, 6 người bị thương; 25 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 4.500 nhà tốc mái và 5.500 lượt nhà bị ngập nước (riêng xã Đồng Xuân còn khoảng 500 nhà chìm trong nước đến trưa 7/11).

Một ngôi nhà bị bão đánh sập.

26 điểm trường với 73 phòng học và gần 1.000m tường rào bị hư hỏng. Ngành y tế ghi nhận 2 cơ sở bị tốc mái. Hơn 5.600ha cây trồng và hàng nghìn vật nuôi bị ảnh hưởng nặng. Thủy sản chịu thiệt hại đặc biệt lớn: khoảng 54.000 lồng bè bị phá hủy, ước tính thiệt hại gần 1.900 tỷ đồng.

Bè cá bị đánh tan hoang.

Giữa dòng nước đục ngầu sau bão, chị Nguyễn Thị Hồng Lắm (xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) lặng lẽ nhìn những khung bè gãy nát trôi dạt trên mặt nước. Chị kể, gia đình có 100 lồng nuôi cá chim, cá mú với số vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng.

Nghe tin bão số 13 sắp đổ bộ, gia đình chị đã chằng néo cẩn thận, thế nhưng cơn cuồng phong vẫn đánh tơi tả, cuốn phăng tất cả, ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Với chị Lắm, không chỉ cá, bè bị cuốn đi, mà đó là bao năm tích góp, mồ hôi nước mắt của cả gia đình vừa bị bão cuốn sạch trong một đêm.

Hàng loạt lồng bè nuôi hải sản bị sóng đánh hư hỏng, gây thiệt hại lớn.

Ngoài ra, kè Bạch Đằng (bờ tả sông Ba) bị sạt lở 800m, gây nguy cơ mất an toàn cho khu dân cư ven sông.

Hiện các địa phương đang khẩn trương thống kê, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão.