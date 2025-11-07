Bão đi qua, nước mắt ở lại

TPO - Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông khi nhìn nhà cửa, thuyền bè và những lồng nuôi thủy sản bị hủy hoại bởi bão 13...

Ông Nguyễn Đình Huy, người dân thôn Hòa Hội (trú xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) rưng rưng khi nhìn những chiếc lồng bè nuôi tôm bị sóng dữ đánh tan nát, trôi dạt vào bờ.

Giọng ông Huy nghẹn lại: "Đó là tài sản cả đời tôi tích cóp, từng tấm ván, từng con giống đều là mồ hôi, nước mắt".

Ô ng Nguyễn Đình Huy đau xót khi ngư cụ, gia sản bị bão "nuốt chửng".

Cả đời gắn bó với biển, ông Huy chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội và tàn phá khủng khiếp như bão số 13. Những bè tôm, những lồng tôm - thành quả của bao năm vất vả nay bị mất sạch.

"Giờ tôi chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Giờ lồng bè nào nổi lên cũng không biết của ai. Nếu có nhận ra được cái nào là của mình, tôi cũng chỉ biết sửa tạm, vớt vát được chút nào hay chút đó", ông Huy nức nở.

Ông Huy mong được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, những chính sách ưu đãi để gượng dậy sau bão.

Cảnh ngổn ngang sau bão ở Đắk Lắk.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Lê Kiều (trú thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) không kìm được nước mắt khi nhìn ngôi nhà là tổ ấm bao năm gầy dựng, giờ chỉ còn trơ khung tường.

Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại vùng biển xã Xuân Lộc để nắm bắt tình hình và chỉ đạo địa phương sớm triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão.

"Tối qua, khoảng 8 giờ, mưa gió bắt đầu nổi lên, gió rít từng hồi dữ dội. Lúc đó, mấy mẹ con tôi đang ngồi ăn bánh canh trong nhà thì bất ngờ trần đổ sập.

May mà tôi kịp kéo các con chui xuống gầm bàn trú tạm nên mới thoát chết. Còn chồng tôi bị tấm tôn bay trúng, rạch một vết sâu ở chân, máu chảy đầm đìa…", chị Kiều nghẹn ngào kể lại

Chị Lê Kiều lau nước mắt, giọng run run: "Nhà tan hoang rồi, giờ không biết phải làm sao. Cả trường mầm non, tôi mới xây hơn một tỷ đồng cũng bị gió cuốn tốc mái, hư hỏng nặng. Mọi thứ đều đổ sập chỉ sau một đêm…".

Chị Lê Kiều dọn dẹp nhà sau bão.

Tàu bè bị sóng đánh hư hỏng.

Khung cảnh hoang tàn sau bão

Cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà người dân phải gánh chịu, đồng thời động viên bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại.