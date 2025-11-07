Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão đi qua, nước mắt ở lại

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đàn ông khi nhìn nhà cửa, thuyền bè và những lồng nuôi thủy sản bị hủy hoại bởi bão 13...

Ông Nguyễn Đình Huy, người dân thôn Hòa Hội (trú xã Xuân Cảnh, Đắk Lắk) rưng rưng khi nhìn những chiếc lồng bè nuôi tôm bị sóng dữ đánh tan nát, trôi dạt vào bờ.

Giọng ông Huy nghẹn lại: "Đó là tài sản cả đời tôi tích cóp, từng tấm ván, từng con giống đều là mồ hôi, nước mắt".

z7199370356332-e7a9812a78cfa0a25cf89bea22fcb318.jpg
Ông Nguyễn Đình Huy đau xót khi ngư cụ, gia sản bị bão "nuốt chửng".

Cả đời gắn bó với biển, ông Huy chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội và tàn phá khủng khiếp như bão số 13. Những bè tôm, những lồng tôm - thành quả của bao năm vất vả nay bị mất sạch.

"Giờ tôi chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Giờ lồng bè nào nổi lên cũng không biết của ai. Nếu có nhận ra được cái nào là của mình, tôi cũng chỉ biết sửa tạm, vớt vát được chút nào hay chút đó", ông Huy nức nở.

Ông Huy mong được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ, những chính sách ưu đãi để gượng dậy sau bão.

z7198905807915-b3656bb931fe2b9199c5af0e7777dbe6.jpg
z7198905819741-d4a9f496bf8f8bac902b6b2431d3f7c3.jpg
z7198905829233-dd5e5f7921a34f4dd95918b135ee84a5.jpg
z7198905835187-8418bc22a30262f3ba91fd02ba715b2e.jpg
Cảnh ngổn ngang sau bão ở Đắk Lắk.

Cùng chung cảnh ngộ, chị Lê Kiều (trú thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) không kìm được nước mắt khi nhìn ngôi nhà là tổ ấm bao năm gầy dựng, giờ chỉ còn trơ khung tường.

Sáng 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế tại vùng biển xã Xuân Lộc để nắm bắt tình hình và chỉ đạo địa phương sớm triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão.

"Tối qua, khoảng 8 giờ, mưa gió bắt đầu nổi lên, gió rít từng hồi dữ dội. Lúc đó, mấy mẹ con tôi đang ngồi ăn bánh canh trong nhà thì bất ngờ trần đổ sập.

May mà tôi kịp kéo các con chui xuống gầm bàn trú tạm nên mới thoát chết. Còn chồng tôi bị tấm tôn bay trúng, rạch một vết sâu ở chân, máu chảy đầm đìa…", chị Kiều nghẹn ngào kể lại

Chị Lê Kiều lau nước mắt, giọng run run: "Nhà tan hoang rồi, giờ không biết phải làm sao. Cả trường mầm non, tôi mới xây hơn một tỷ đồng cũng bị gió cuốn tốc mái, hư hỏng nặng. Mọi thứ đều đổ sập chỉ sau một đêm…".

z7198905827374-d4b6064121e7cf03517fc60264d19103.jpg
Chị Lê Kiều dọn dẹp nhà sau bão.
img-7575.jpg
Tàu bè bị sóng đánh hư hỏng.
img-7493.jpg
Khung cảnh hoang tàn sau bão

Cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng sau bão.

Tại các điểm đến, Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát mà người dân phải gánh chịu, đồng thời động viên bà con giữ vững tinh thần, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

z7198896906111-b2fab09481a95137574bb8df300b958e.jpg
Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến sáng 7/11, thiệt hại do bão gây ra làm 4 người thương vong; 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà tốc mái và 147 nhà bị ngập nước.

Đáng chú ý, khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính 21 tỷ đồng; kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Huỳnh Thủy
#bão số 13 #Đắk Lắk #thiệt hại #hỗ trợ #Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà #Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết

Xem thêm

Cùng chuyên mục