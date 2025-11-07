Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xót xa hàng chục con trâu ở Đắk Lắk bị ngạt nước chết do bão số 13

Thái Lâm
TPO - Sau bão số 13, hàng chục con trâu của người dân ở tỉnh Đắk Lắk bị chết, nằm la liệt bên bờ ao.

Sáng 7/11, lãnh đạo xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Tiền Phong: Hàng chục con trâu trên địa bàn xã bị chết do cơn bão số 13 gây ra.

img-0937-6995.jpg
Đàn trâu chết nằm la liệt.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền địa phương đã huy động các chủ cơ sở kinh doanh đến hiện trường thu mua trâu chết, nhằm giúp bà con giảm bớt thiệt hại và thu hồi phần nào vốn liếng sau bão. Mưa lớn cũng gây ngập nhiều vùng trên địa bàn, tuy nhiên thiệt hại không đáng kể.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu - Trưởng Công an xã Ea Súp cho biết đơn vị đang cùng UBND xã thống kê chi tiết về thiệt hại. Tuy nhiên, thông tin ban đầu có khoảng 20 con trâu bị chết, trị giá trên 100 triệu đồng.

img-0936.jpg
Thái Lâm
#bão số 13 #Đắk Lắk #trâu chết #thiệt hại #nằm la liệt #hậu quả bão số 13 #thiệt hại do bão số 13 #trâu chết do bão số 13

