Xã hội

Google News

Nhiều người ở Đắk Lắk trắng tay sau bão 13

Huỳnh Thuỷ - Phùng Quang
TPO - Sau bão số 13, nhiều người dân ở phía Nam tỉnh Đắk Lắk mất trắng tài sản tích cóp bao năm, hàng chục nghìn lồng bè nuôi thuỷ sản bị cuốn trôi để lại nước mắt giữa vùng sông nước tan hoang.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến sáng 7/11, thiệt hại do bão gây ra làm 4 người thương vong; 12 nhà sập hoàn toàn, 326 nhà tốc mái và 147 nhà bị ngập nước.

Đáng chú ý, khoảng 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, ước tính 21 tỷ đồng; kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở, ngập cục bộ, cầu La Hai bị chia cắt tạm thời.

Người dân khóc ròng sau bão.

Trong bão, các lực lượng chức năng triển khai phương châm “bốn tại chỗ – ba sẵn sàng”, huy động hơn 4.600 cán bộ, 35 xuồng, 3 xe thiết giáp, 20 ô tô và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tham gia hỗ trợ, sơ tán dân.

Đến sáng nay (7/11), toàn tỉnh đã di dời an toàn 2.625 hộ với gần 8.000 người khỏi khu vực nguy hiểm, đạt 100% kế hoạch; khu vực nguy cơ lũ lụt sơ tán được 334 hộ với hơn 1.200 người.

z7197501085020-a626e151a2cd2d448ef9337fd3244e12.jpg
Người dân tích cực dọn lồng bè nuôi trồng thủy sản sau bão.

Hiện các sở, ngành và chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát thiệt hại, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục hệ thống điện, giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân khắc phục sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy lợi, thủy điện tiếp tục được kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

img-0933-9273.jpg
Nhiều ngôi nhà của người bị tốc mái.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở và sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Huỳnh Thuỷ - Phùng Quang
