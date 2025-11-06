Vũng Tàu khẩn trương di dời 17 hộ dân nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng bão số 13

TPO - Dù không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi) song TPHCM cũng nằm trong vùng bị tác động bởi bão nên có thể xảy ra mưa lớn trên địa bàn. Trước diễn biến này, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) đã khẩn trương kiểm tra hiện trạng, di dời 17 hộ dân với 81 nhân khẩu tại khu vực hẻm 634/8 Trần Phú có nguy cơ sạt lở cao ngay trong chiều và tối 6/11.

Theo đó, qua kiểm tra hiện trạng, tại khu vực hẻm 634/8 Trần Phú có 19 căn nhà trong đó 17 căn có 81 nhân khẩu và 2 căn để trống có nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, khu vực hẻm này đã có hiện tượng sạt lở từ tháng 10/2022 và kéo dài cho đến nay.

Theo ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, qua kiểm tra, tình trạng sạt lở có nguy cơ ngày càng nghiêm trọng. Khu vực hẻm 634/8 nằm ở vị trí cao, dài khoảng 50 m, đường dốc đứng, độ chênh lệch cao hơn vị trí hẻm 634 Trần Phú khoảng 20 m. Trong 6 căn nhà thuộc khu vực nguy hiểm thì 4 căn được xây trên nền đá tảng, 2 căn nhà được xây trên nền đất đắp không có chân kè và đã xuất hiện tình trạng sạt lở, hở chân.

Hiện trạng sụt lở tại khu vực hẻm 634/8 Trần Phú.

Phía dưới dốc (khu vực thấp) có khoảng 9 căn nhà có người dân đang sinh sống. Qua khảo sát, đánh giá trực quan, khu vực này có nguy cơ sạt lở rất cao, đe doạ tính mạng và tài sản của các hộ dân tại khu vực này.

Trước nguy cơ nói trên, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã đề xuất UBND phường Vũng Tàu yêu cầu công an khu vực, Trưởng Khu phố 31, tổ dân cư số 30 thường xuyên kiểm tra, giám sát khu vực trên.

Trong những ngày gần đây thường có mưa lớn đồng thời lo ngại ảnh hưởng bởi cơn bão số 13, UBND phường Vũng Tàu đã vận động 17 hộ dân với 81 nhân khẩu di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Đến tối 6/11, các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đã di dời. UBND phường Vũng Tàu bố trí kinh phí phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.