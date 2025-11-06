Gia Lai đóng đèo An Khê vì bão số 13

TPO - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai này đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê Quốc lộ 19 từ 18h ngày 6/11 đến 8h sáng hôm sau.

Gió bão càn quét Gia Lai thời điểm 17h30.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phát bản tin nhanh cập nhật tình hình bão số 13. Theo đó, lúc 17 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13.6 độ Vĩ Bắc; 109.7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk-Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/h. Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to có nơi trên 100mm.

Cây ở khu vực phường Quy Nhơn ngã rạp sau những cơn gió mạnh.

Còn ông Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi) cho hay, thôn Đức Phổ 1 đã tập trung di dời tổng cộng 114 hộ về nơi an toàn. “Chúng tôi cũng túc trực 100%, 24/24 giờ để kịp thời ứng phó, hỗ trợ người dân. Tại khu vực Núi Gành, tất cả 15 hộ/ 52 khẩu đã được sơ tán xen ghép đến khu vực an toàn. Song song với công tác sơ tán dân, chính quyền địa phương cùng các lực lượng cũng đã cắt cử người túc trực 24/24 giờ tại khu vực này nhằm bảo vệ tài sản, ngăn chặn người dân quay trở lại nhà, gây nguy hiểm”, ông Bình nói.

Bà con được sơ tán đến nơi an toàn.

Những nơi được sơ tán đến vững chắc, đảm bảo an toàn nhất cho bà con.

Ông Võ Văn Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đề Gi thông tin, địa phương có 4 khu vực nguy hiểm, nhà dân thiếu an toàn ở vùng dọc biển cũng như xung quanh Đầm Đề Gi, khu vực Núi Gành (thôn Đức Phổ 1) có nguy cơ sạt lở; khu vực nguy cơ ngập lũ sâu tại xóm 1, xóm Láng, xóm Nghĩa trang Chánh Lợi; khu vực nằm chân Hồ Hóc Huy có nguy cơ mưa lớn vỡ đập.

Trước tình hình bão số 13, địa phương đã hoàn thành việc tổ chức di dời đối với 606 hộ dân với 2.083 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm, trong đó xen ghép 496 hộ/1.303 nhân khẩu, tập trung 73 hộ/195 nhân khẩu.

Tất các điểm điểm tránh trú bão được xã bố trí tại các trường học, chùa, nhà thờ và xen ghép tại các nhà dân, đảm bảo an toàn. Cùng với đó, xã cũng đã kịp thời cấp phát chế độ cũng như hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo cho người dân an tâm trú bão.

Xe tải nối đuôi nhau trên đèo An Khê chiều 6/11.

Đóng đường đèo An Khê

18h cùng ngày, ông Hà Anh Thái - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai này đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê Quốc lộ 19 thời điểm 18h đến 8h sáng hôm sau.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành chốt chặn hai đầu đèo nhằm ngăn cản phương tiện qua lại. Khu vực đèo An Khê hiện nay chỉ còn các tổ là lực lượng chức năng ứng cứu sự cố giao thông hoạt động tuần tra kiểm soát.

Các phương tiện đã ách tắc khi đi qua khu vực đèo An Khê vào chiều tối 6/11.

"Các tổ công tác được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, xe chuyên dụng, dụng cụ cắt gọt và hệ thống chiếu sáng, bảo đảm có thể tiếp cận hiện trường nhanh nhất khi có yêu cầu. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cũng phối hợp để xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến đèo An Khê", ông Thái nói.