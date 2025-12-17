6 hộ dân đồng lòng hiến 900m2 đất làm đường cho hàng xóm khó khăn

TPO - Thấy hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, không có đường dẫn vào nhà phải đi giữa cánh đồng, 6 hộ dân ở Hà Tĩnh đã quyết định hiến đất mở con đường nối ra trục chính của thôn.

Ấm áp tình nghĩa

Xuất phát từ tấm lòng nghĩa tình, sự sẻ chia của bà con hàng xóm, mới đây một con đường đất đỏ rộng khoảng 4m, dài hơn 200m đã được hình thành, nối từ trục đường chính dẫn thẳng vào nhà anh Thuyết (34 tuổi, trú thôn Khe Thờ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), giúp việc đi lại, sinh hoạt của gia đình thuận lợi hơn. Trước đây, căn nhà nhỏ của gia đình anh nằm tách biệt giữa khu đất trống rộng, lối vào duy nhất là con đường đất nội đồng quanh co, đi lại hết sức khó khăn.

Ông Trần Thế Cương (50 tuổi, trú thôn Khe Thờ), một trong sáu hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường vào nhà anh Trần Thế Thuyết chia sẻ, con đường này được làm từ khoảng tháng 7 vừa qua, đơn giản chỉ là sự giúp đỡ nhau bằng tình làng nghĩa xóm.

Con đường vừa được mở dẫn vào nhà anh Thuyết.

Theo lời ông Cương, trước đây gia đình ông sinh sống ở một khu đất khác trong xã Đồng Lộc. Từ những năm 1980, gia đình ông chuyển về thôn Khe Thờ để phát triển kinh tế vườn trại. Sau đó, bố mẹ anh Thuyết cùng một số hộ dân khác cũng lần lượt đến khu vực gần nhà ông để lập nghiệp.

Riêng gia đình anh Thuyết vốn có hoàn cảnh khó khăn. Bố anh bị teo chân, việc đi lại rất hạn chế; mẹ anh lại mang di chứng do sức ép bom đạn từ thời chiến tranh nên sức khỏe yếu. Năm 1996, bố anh qua đời, để lại người mẹ góa bụa nuôi con trong cảnh vất vả. Đến khoảng sáu năm trước, do bệnh tật triền miên, mẹ anh Thuyết cũng mất. Từ đó, anh Thuyết sống một mình, mưu sinh bằng những công việc tự do.

Gia đình ông Trần Thế Cương hiến hơn 240m2 đất vườn để làm đường cho hàng xóm.

Thương hoàn cảnh anh Thuyết đơn độc một mình trong nhà, lại chuẩn bị lấy vợ nên ông Cương nêu ý tưởng bàn bạc cùng hàng xóm để hiến một phần đất làm đường dẫn vào nhà.

Khi ông Cương ngỏ ý, ngay lập tức được năm hộ gia đình khác gồm ông Trần Thế Linh, ông Nguyễn Viết Tùng, ông Nguyễn Viết Nghĩa, bà Phan Thị Liệu và bà Trần Thị Lương đồng tình ủng hộ. Không dừng lại ở đó, ông Cương cùng các hộ dân còn bỏ tiền thuê máy móc để san gạt mặt bằng, người dân trong thôn cùng góp ngày công, giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu.

“Bàn bạc xong thì giữa tháng 7 máy móc được thuê đến để san gạt đất đá và mở đường. Thời điểm này mọi người đều tham gia chung tay hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Khi có đường ai cũng vui mừng, phấn khởi”, ông Cương kể lại.

Con đường của sự gắn kết

Tổng toàn bộ diện tích đất được 6 hộ dân hiến để làm đường là 900m2, trong đó gia đình ông Cương hiến hơn 240m2 diện tích. Chỉ sau ít ngày, con đường dài 200m, rộng 4,5m nối từ nhà anh Thuyết ra trục đường chính thôn Khe Thờ hoàn thành trong niềm vui chung của cả người cho lẫn người nhận.

Ông Cương cũng cho biết trước mắt đây mới là con đường đất đá giúp anh Thuyết đi lại thuận tiện. Ông cùng các hộ dân mong muốn trong thời gian tới, tuyến đường sẽ được đầu tư nâng cấp thành đường dân sinh của thôn, được bê tông hóa khang trang góp phần làm đẹp xóm làng.

Ông Trần Thế Linh (66 tuổi, trú thôn Khe Thờ) cho biết, khi nghe ông Trần Thế Cương bàn bạc về việc các hộ dân cùng nhau hiến đất để mở đường vào nhà anh Thuyết, ông đã lập tức bày tỏ sự đồng tình. Với ông, việc chung tay giúp đỡ một người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình gắn bó lâu đời của bà con trong thôn.

Ông Trần Thế Cương đã lên ý tưởng, bàn bạc cùng với 5 hộ dân khác để mở đường.

Riêng gia đình ông Linh đã tự nguyện hiến khoảng 100m² đất vườn để làm đường. Dù diện tích đất không nhỏ đối với một hộ dân làm nông, nhưng ông cho rằng sự thuận tiện trong đi lại và niềm vui khi thấy cuộc sống của người khác tốt hơn mới là điều quan trọng.

“Mình sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm, giúp được gì cho nhau thì cứ giúp, đó là điều đáng quý nhất. Vì lẽ đó nên mọi người đều chung sức, cùng làm, đây có thể nói là con đường của sự gắn kết”, ông Linh chia sẻ.

Anh Trần Thế Thuyết cho biết, trước đây anh chưa từng dám nghĩ sẽ có một con đường rộng rãi, thẳng tắp nối từ nhà mình ra trục đường chính của thôn. Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các bác, các cô chú hàng xóm đã giúp đỡ, tạo điều kiện để có lối đi thuận tiện. Theo anh, con đường mới không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng hơn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định trong tương lai.



Ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, đánh giá cao nghĩa cử của 6 hộ dân thôn Khe Thờ khi tự nguyện hiến đất mở lối đi cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hành động đẹp, giàu tinh thần nhân văn và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Ông Đồng bày tỏ mong muốn những việc làm ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, củng cố sự đoàn kết và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.