Xã hội

Google News

Công an xác minh vụ học sinh bị bắt sang Campuchia 'đòi tiền chuộc'

Hòa Hội - Trọng Tín
TPO - Bố của một học sinh cấp 3 ở Đồng Tháp trình báo Công an việc con trai mình bị bắt sang Campuchia làm việc, muốn đưa con về phải chuyển số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin gia đình trình báo vụ việc báo bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em T.D.H. (SN 2008), học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp.

z7338906677727-76656231a8a219591fb9fbe5567734f4-6663.jpg
H. gọi điện về nhà. Ảnh chụp màn hình clip gia đình cung cấp.

Trước đó, ngày 30/11/2025, ông Hồ Cẩm Dồi (SN 1961, ngụ phường Cao Lãnh) tới Công an Đồng Tháp trình báo việc con trai là em T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, các đối tượng đòi 106 triệu đồng tiền chuộc để đưa H. về.

Ông Dồi cho biết, thời gian gần đây, H. buồn chuyện gia đình nên muốn nghỉ học tìm việc làm. Trưa 29/11, có 1 xe ôtô không rõ biển số đến nhà chở H. đi. Tối cùng ngày, ông Dồi nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, các đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H. về.

Ông Dồi cũng cung cấp 1 đoạn clip H. dùng tài khoản zalo gọi về thông báo gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm H. trở về học tiếp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp đơn vị, lực lượng liên quan và nhà chức trách Campuchia để phối hợp xác minh, điều tra.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định, chưa có cơ sở chứng minh việc “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc" như thông tin của gia đình cung cấp. Do đó, vụ việc tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ.

Hòa Hội - Trọng Tín
#Đồng Tháp #bắt cóc #học sinh #đòitiền chuộc #Campuchia

