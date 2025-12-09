Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tuyên án 4 đối tượng giả danh công an, bắt cóc doanh nhân tống tiền 4,5 tỷ đồng

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi khống chế giám đốc doanh nghiệp, nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình nộp 4,5 tỷ đồng chuộc mạng, cảnh sát đã giải cứu và cả 4 đối tượng trong nhóm bắt cóc đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/12, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 4,5 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Zhao Xin (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 17 năm tù, Trần Phan Vũ Thanh (36 tuổi) 16 năm tù, Dương Thúy Ái (31 tuổi) 12 năm tù và Nguyễn Khánh Vĩ (25 tuổi, cùng quê An Giang) 15 tù cùng về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

z7307899099953-3fa17363728995f438283b484d1cbf7a.jpg
4 bị cáo tại phiên tòa ngày 9/12.

Theo cáo trạng, tháng 12/2023, các bị cáo bàn với nhau tìm người có điều kiện để bắt cóc tống tiền. Ông M. (44 tuổi, giám đốc một công ty sản xuất đồ nội thất tại TPHCM) là nạn nhân được các bị cáo lựa chọn để ra tay thực hiện hành vi bắt cóc.

Tối 20/12/2023, thấy ông M. đến một quán ăn, Zhao Xin gọi Thanh đến giám sát. Khoảng 0h ngày 21/12/2023, khi ông M. rời quán, Thanh chạy xe máy chở Zhao Xin bám theo khoảng 10 km rồi chặn đầu xe.

Khi ông M. vừa bước xuống, Thanh giả danh công an, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và dùng roi điện khống chế ông M.. Zhao Xin nhắn tin cho Ái, gọi thêm Vĩ đến lấy xe máy về, còn Zhao Xin và Thanh lái ô tô của ông M. đến khu đất trống ở TP Thủ Dầu Một (Tỉnh Bình Dương cũ).

Nhóm bắt cóc yêu cầu ông M. gọi cho một đồng nghiệp, yêu cầu mang 4,5 tỷ đồng đến chuộc mạng. Người đồng nghiệp của ông M. báo tin cho một nữ đồng nghiệp và anh ruột nạn nhân, sau đó cả 3 người đến Công an tỉnh Bình Dương (cũ) trình báo.

Đến chiều 21/12/2023, Zhao Xin yêu cầu người của ông M. mang tiền đến khu vực vắng vẻ ở phường Hòa Phú (tỉnh Bình Dương cũ) để giao nhận con tin. Khi nữ đồng nghiệp và anh trai ông M. đến nơi, Zhao Xin không cho gặp mặt nạn nhân mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất và đe dọa sẽ chặt tay nạn nhân nếu không giao ngay. Người của ông M. thả túi vải chứa 4,5 tỷ đồng xuống đất rồi rời đi theo yêu cầu.

Khi ô tô chở đồng nghiệp và anh trai của ông M. vừa rời đi, Zhao Xin chạy xe máy đến lấy túi tiền thì bị công an khống chế bắt giữ. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác ập vào giải cứu ông M.. Vĩ và Ái bị bắt trong ngày. Riêng Thanh bỏ trốn về Kiên Giang, đến ngày 29/12/2023 thì ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Tân Châu
#Bắt cóc #Tống tiền #Giả danh công an #5 tỷ

