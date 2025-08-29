Giả danh bắt cóc, tống tiền nam sinh 2K7: Cảnh báo nguy hiểm cho phụ huynh, học sinh

HHTO - Những ngày qua, vụ việc một nam sinh vừa tốt nghiệp THPT suýt trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo giả danh cơ quan chức năng khiến dư luận không khỏi lo ngại. Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, vừa đe dọa vừa trấn an để thao túng tâm lý, thậm chí ép nạn nhân dàn dựng cảnh “bắt cóc” nhằm tống tiền gia đình.

Một nam sinh tên K. vừa tốt nghiệp THPT trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Các đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, từ giả danh shipper đến công an, ép nạn nhân tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình. Rất may, nam sinh K. đã được một tài xế taxi phát hiện và kịp thời đưa đến cơ quan công an.

Cụ thể, trước đó vào ngày 23/8, K. nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có một bưu kiện từ Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến. Vì tin tưởng, K. đã cung cấp địa chỉ và số điện thoại. Một lúc sau, một nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh công an, cho biết trong kiện hàng có ma túy và ngoại tệ, đồng thời khẳng định shipper khai nhận số hàng này thuộc về K.

Các đối tượng dựng bối cảnh như đang làm việc tại trụ sở công an, liên tục thao túng tâm lý khiến nạn nhân hoảng loạn. Chúng vừa đe dọa, vừa trấn an rằng sẽ đồng hành giúp “minh oan” để K. tin tưởng tuyệt đối.

(Ảnh minh họa)

Trong 2 ngày tiếp sau đó, nhóm lừa đảo duy trì liên lạc 24/7 qua Zoom, giám sát chặt chẽ, cấm nạn nhân tiết lộ sự việc với bất kỳ ai. Khi thấy K. bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời, chúng bày ra kế hoạch dàn cảnh bắt cóc để ép gia đình nộp tiền chuộc.

Nạn nhân bị buộc quay clip giả vờ bị bắt cóc và chuẩn bị gửi cho bố mẹ. Chiều 25/8, K. liên tục bị dẫn dụ di chuyển khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận. Khi không đạt được số tiền mong muốn, các đối tượng đổi kế hoạch, yêu cầu K. bắt xe khách vào TP.HCM để tiếp tục gây áp lực với gia đình.

Tại bến xe Gia Lâm, K. bắt một xe taxi Xanh SM để tới bến xe Mỹ Đình. Trước khi lên xe, đối tượng còn ép K. mở Zoom bật camera và micro để giám sát. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, nam sinh 18 tuổi bắt đầu nghi ngờ và kể lại câu chuyện cho tài xế.

Người lái xe đã kịp thời cảnh báo rằng K. đang bị lừa và khuyên K. tới cơ quan công an để trình báo. Ngay sau đó, K. được đưa vào trụ sở Công an phường Cửa Nam, Hà Nội, để trình báo sự việc. Công an đã liên hệ với gia đình và đưa nam sinh về an toàn.

Gia đình nạn nhân cho biết, thủ đoạn của nhóm lừa đảo hết sức tinh vi. Chúng biết cách kết hợp giữa đe dọa và trấn an, giả danh lực lượng chức năng, dựng sẵn kịch bản “chuyên án”, rồi giám sát liên tục để cô lập nạn nhân.

Chính sự non nớt về tâm lý và thiếu kinh nghiệm sống đã khiến nạn nhân dễ dàng rơi vào vòng kiểm soát. Chỉ đến khi nhận được lời cảnh tỉnh của tài xế, K. mới bừng tỉnh và thoát nạn.

Nam sinh K. (áo trắng) đã trở về nhà an toàn. (Ảnh cắt từ clip của Trần Quỳnh)

Sự việc cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc ngăn chặn tội phạm. Một lời khuyên đúng lúc có thể cứu cả một cuộc đời. Gia đình K. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người tài xế taxi đã kịp thời giúp đỡ, cũng như lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Từ câu chuyện này, phụ huynh cần quan tâm sát sao hơn tới con em, đặc biệt ở lứa tuổi mới lớn. Học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận diện các tình huống bất thường, không tin vào những cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát hay cơ quan nhà nước, bởi không có cơ quan nào làm việc qua điện thoại. Việc giữ liên lạc thường xuyên, chia sẻ mọi vấn đề với cha mẹ cũng là lá chắn giúp các bạn nhỏ tránh rơi vào bẫy lừa đảo.