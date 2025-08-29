Lâm Đồng: Nam shipper bị chủ nhà nhốt và hành hung đến mức nhập viện

HHTO - Một nam shipper tại Lâm Đồng trong lúc đi giao hàng đã bất ngờ bị chủ nhà khóa cổng, nhốt trong sân rồi hành hung, dẫn đến chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 13h15 ngày 13/8, anh Phạm Đức T. (SN 1998) đến nhà ông V.Đ.Th. tại xã Nâm Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) để giao hàng. Tuy nhiên, khi vừa vào đến sân, anh T. bị ông Th. khóa cổng lại rồi bất ngờ tấn công. Nam shipper bị đánh nhiều lần vào vùng đầu, ngã gục trong tình trạng choáng váng.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã can thiệp, đưa anh T. đi cấp cứu. Ngày 14/8, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ xác định anh bị chấn thương vùng đầu, đau nhức kéo dài, đi lại khó khăn.

Nam nhân viên giao hàng bị tấn công dẫn đến chấn thương vùng đầu. (Ảnh: T.H.)

Đến ngày 28/8, chị Nguyễn Thị Thu H., vợ anh T., cho biết sức khỏe chồng vẫn chưa ổn định, thường xuyên đau đầu và chưa thể sinh hoạt bình thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống gia đình.

Công an xã Nâm Nung xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo, lấy lời khai của các bên liên quan và thụ lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, động cơ của hành vi hành hung cũng như mức độ thương tích của nạn nhân để có hướng xử lý phù hợp.

Sự việc đã khiến dư luận tại địa phương bức xúc, đặc biệt là trong cộng đồng shipper. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi bạo lực để răn đe, đồng thời có giải pháp bảo vệ quyền lợi và an toàn cho những người lao động trong lĩnh vực giao hàng, vốn thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro trong công việc.