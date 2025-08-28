Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Audition Ngọc Anh: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

LINH LÊ

HHTO - Vụ việc Miss Audition Ngọc Anh bị bắt khiến dư luận không khỏi bất ngờ và thất vọng, bởi cô từng là biểu tượng một thời của giới trẻ, nay lại sa vào con đường phạm pháp.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM), tối 27/8, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Lava trên đường Hai Bà Trưng. Tại đây, công an phát hiện hoạt động phân phối khí cười ngay tại bàn cho khách, thu giữ nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su và các dụng cụ liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1988, quê Hà Nội) chính là người cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động cung cấp khí cười. 4 đồng phạm bị bắt cùng bao gồm Nguyễn Thị Cẩm Phượng (quản lý thu ngân, liên hệ nguồn hàng), Trịnh Ngọc Hải và Phan Tiến Đạt (phục vụ, trực tiếp bơm bóng khí cho khách), cùng Nguyễn Văn Trường (đầu mối cung cấp khí N₂O qua mạng xã hội, giao hàng bằng dịch vụ công nghệ).

z69511669153241bbe725fc21b41346618b74b2df4d899-edited-1756300963920-1756345461478-17563454624632015770105.jpg
Ngọc Anh (áo trắng, đứng giữa) và các đối tượng ở cơ sở kinh doanh "Lava" bị khởi tố vì hành vi buôn bán "khí cười". (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Để che giấu hoạt động, nhóm này đã mã hóa khí cười dưới tên các loại đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn. Khách thanh toán bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung ngụy trang. Nguồn cung được duy trì qua các nhóm kín trên Zalo, Telegram, sau đó vận chuyển đến quán bar.

Ngọc Anh từng là một trong những hotgirl đời đầu ở Hà Nội. Sau khi giành danh hiệu Miss Audition 2006, cô trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ 8X, 9X ngưỡng mộ.

513868710239168204346386568938251786020396576n-1756309165821-1756309165918371704556.jpg

Ở tuổi 20, Ngọc Anh kết hôn sớm và sau này trở thành mẹ đơn thân khi ly hôn vào năm 2018. Trên mạng xã hội, cô vẫn giữ sức hút với hơn 100.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, gắn với hình ảnh KOL và người mẫu ảnh.

49070576295736157293856992631623831623806729n-1756309171198-1756309171358466970191.jpg

Việc Ngọc Anh bị bắt khiến dư luận không khỏi bất ngờ và thất vọng, bởi cô từng là biểu tượng một thời của giới trẻ, nay lại sa vào con đường phạm pháp.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ.

1464-cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Ngọc Anh #Miss Audition #người nổi tiếng #bắt giữ #phạm pháp #mẹ đơn thân #giới trẻ #Ngọc Anh Miss Audition

