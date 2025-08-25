Video gió dữ dội ở đảo Hải Nam do bão Kajiki, đã ghi nhận gió giật trên cấp 17

HHTO - Bão số 5 Kajiki đang trở nên hết sức dữ dội. Mặc dù không đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) mà chỉ đi trên vùng biển ở phía Nam đảo này nhưng bão đã gây mưa rất to, gió rất mạnh. Ở đảo Hải Nam đã ghi nhận sức gió giật 244 km/h (trên cấp 17), hay theo thang đo mở rộng từng được dùng trước đây là cấp 19.

Gió to, mưa lớn đã ập đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào tối ngày 24/8, khi bão Kajiki (nước ta gọi là bão số 5) đi ngang qua vùng biển ở phía Nam đảo này, theo ABC News.

Hơn 20.000 người ở đảo Hải Nam đã phải sơ tán, các cửa hàng phải đóng cửa, dịch vụ giao thông công cộng tạm dừng, theo Xinhua, thông tin được đăng trên The New York Times.

Theo thông tin từ các trang khí tượng, khi bão Kajiki đi gần đảo Hải Nam, ở thành phố Tam Á của đảo này đã ghi nhận sức gió trung bình trong 10 phút là 163 km/h (cấp 14), gió giật 244 km/h (trên cấp 17, hoặc theo thang đo mở rộng từng được dùng trước đây cho những cơn bão mạnh là cấp 19). Đây đều là những con số rất khủng khiếp.

Đây là video mưa gió ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão không đổ bộ đảo này):

Nguồn: Shanghai Daily

Hiện tại, hầu hết các mô hình lớn, như của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc (NMC) và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC), đều dự báo bão số 5 sẽ còn mạnh lên trong khoảng thời gian từ tối 24/8 đến sáng 25/8, sức gió có thể đạt đỉnh điểm là 185 km/h (cấp 16, theo JTWC), sau đó bão giảm cường độ một chút, có thể có sức gió 152 - 162 km/h (cấp 14) khi áp sát bờ biển nước ta.

Dự báo đường đi và cường độ của bão số 5 Kajiki, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA/ CIRA, Himawari, JTWC.

Dự báo bão số 5 Kajiki sẽ đổ bộ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh vào khoảng trưa hoặc đầu giờ chiều 25/8. Gió mạnh và mưa do bão có thể bắt đầu từ đêm 24/8, rạng sáng 25/8, ở nhiều tỉnh thành miền Trung và các tỉnh thành ven biển miền Bắc. Bà con ở những khu vực dự báo bão đổ bộ và các khu vực lân cận lưu ý theo dõi và thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để vượt qua thiên tai.

Mong mọi người bình an.